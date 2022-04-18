المالية: إعادة فتح باب التأهيل المسبق من مشروع مدارس «المشاركة المتميزة للغات»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» في مختلف المجالات التنموية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية من المشروع القومي لإنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، شهدت إقبالًا متزايدًا من المستثمرين المصريين والعرب، حيث أبدى العديد من الشركات والتحالفات بالقطاع الخاص رغبتها في المشاركة بهذه المرحلة؛ ولذا جرى إعادة فتح باب التأهيل المسبق للمستثمرين في مارس الماضي، علي أن يكون 25 مايو المقبل آخر موعد لتلقي طلبات التأهيل المسبق من المستثمرين.

مشروع قومي لإنشاء مدارس «المشاركة المتميزة للغات»

أضاف الوزير، أن المشروع القومي لإنشاء وتشغيل مدارس «المشاركة المتميزة للغات»، يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوي متميز من التعليم بالمدن، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وخفض الكثافة الطلابية بالمدارس الرسمية لغات، بمصروفات دراسية منخفضة تناسب أولياء الأمور متوسطي الدخل الذين يبحثون عن أفضل الفرص الممكنة لتوفير تعليم جيد بنظام اللغات لأبنائهم.

وأكد المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أننا نسعى إلى تطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال دعم كل الجهات الإدارية في هيكلة وطرح المشروعات التي يجرى تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، ومن بينها: مشروع «بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات»، موضحًا أنه يتم دراسة طلبات تأهيل المتقدمين وفحص قدرتهم الفنية والمالية والقانونية من خلال لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

إقبال أولياء الأمور على مدارس «المشاركة المتميزة للغات»

أشار، إلى أن هناك إقبالًا ملحوظًا من أولياء الأمور على مدارس «المشاركة المتميزة للغات»، في إطار السعي لضمان مستوي تعليمي مرتفع لأبنائهم، يتماشي مع الدخل المتوسط، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات التنموية منها: «تحلية مياه البحر، ومحطات معالجة الصرف الصحى، والموانئ الجافة».