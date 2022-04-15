«المالية»: تجريب منظومة «تسجيل الشحنات» بالمطارات منتصف مايو وإلزامياً أول أكتوبر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم الإطلاق التجريبى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية منتصف مايو المقبل، وبدء التشغيل الإلزامى فى الأول من أكتوبر ٢٠٢٢، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات المنشودة للمشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات، والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير وتنشيط حركة التجارة وتشجيع الصادرات المصرية والتيسير على مجتمع الأعمال، وحظر دخول البضائع الرديئة أو مجهولة الهوية.

ودعا الوزير المتعاملين مع المنظومة الجمركية، الذين يستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية إلى المبادرة بالانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة» www.nafeza.gov.eg، والاستفادة من التسهيلات التى تقدمها المنظومة الجديدة، موضحاً أنه ينبغى على المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين تقديم كل مستندات الشحنة قبل شحن البضائع بالموانئ الجوية، للحصول على رقم القيد الجمركى «ACID»، وسيتم إصدار «ACID» فى الشحن الجوى بشكل فورى، ولن يتم السماح بتفريغ الشحنة إلا بعد إدراج الناقل أو قادة الطائرات لرقم القيد الجمركى.

وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة حريصة على تقديم كل سبل الدعم الفنى للمستوردين والمستخلصين الجمركيين والتعامل الفورى والإيجابى مع أية تحديات قد تواجههم، لضمان نجاح التشغيل التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية، مثلما نجحنا فى الموانئ البحرية.