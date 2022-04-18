رئيس «خطة النواب»: زيادة الديوان المستحقة للحكومة إلى 465 مليار جنيه في 2020

أكد الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020-2021، رصد زيادة في الديوان المستحقة للحكومة بما فيها المتأخرات الضريبية لتبلغ 465 مليار جنيه مقارنة بالسنة السابقة 2019-2020، حيث كانت 437 مليار جنيه، والمتأخرات الضريبية فقط تمثل 73% منها.

الديون المستحقة للحكومة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة واستعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021 .

وأشار إلى أنه في هذا الصدد، تم رصد استمرار تزايد رصيد الديون المستحقة للحكومة في 30 يونيو 2021 حيث بلغت نحو 465.9 مليار جنيه مقابل نحو 437.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2020 بزيادة بلغت نحو 28 مليار جنيه بنسبه 6.4 %، ويتركز معظم الرصيد في المتأخرات المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية «ضرائب على الدخل والقيمة المضافة» ومصلحة الجمارك بنحو 302.7 مليار جنيه بنسبه 65% من إجمالي رصيد الديون المستحقة للحكومة مقابل نحو 290.3 مليار جنيه في 30 يونيو 2021.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة قائلا: توصي اللجنة في هذا الصدد بالنظر باهتمام شديد للمتأخرات الضريبية وإيجاد حل لكيفية الحصول عليها.

مبادرات وزارة المالية

وقال الفقي: وزارة المالية تقوم بمبادرات بشكل دوري لكن نتمنى أن تأخذ حلا جذريا في هذه المتأخرات لأنها سوف تؤدى إلى خفض العجز النقديلمجلس النواب مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 والتي تتضمن الموازنة العامة وموازنة الهيئات الاقتصادية 53 هيئة تناقش هيئة إضافة الى موازنتي الانتاج الحربي ووزارة العدل.

وأكد الفقي أن موازنة تلك السنة المالية من أصعب الموازنات، حيث أنها الموازنة التي تضمن الاثار والاجراءات المالية التي جاءت بسبب جائحة كورونا.