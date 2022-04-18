انطلاق المرحلة السابعة من «الفاتورة الإلكترونية» 15 يونيو 2022

تبدأ الحكومة في تطبيق المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 يونيو 2022 في المناطق الضريبية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بعد نجاح تطبيق المراحل الـ 6 السابقة بإلزام الشركات والتجار بإصدار فواتير إلكترونية لكل مبيعاتهم من السلع أو عما يقدمونه من خدمات والتوقف عن الإصدار الورقي للفواتير.

ووفقاً للقرار الوزاري رقم 208 لسنة 2022 تلتزم الشركات التابعة للمناطق والمركز والمأموريات الضريبية بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية بإصدار فواتير إلكترونية عما تبيعه من سلع وخدمات مع حلول منتصف شهر يونيو المقبل وفقاً للقرار رقم 208 لسنة 2022 وشدد قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة مراعاة ما نصا عليه القرارين رقم (443)، ورقم (629) لسنة 2021 بتحديد شركات الأموال المُخاطبة بتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية (المجموعة الأولى والمجموعة الثانية ) وفقًا لبيان قائمة الممولين المُعلن عنه على موقع مصلحة الضرائب المصرية https://www.eta.gov.eg/.

عدد الوثائق الإلكترونية

وبلغ عدد الوثائق الإلكترونية التي تم رفعها من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ انطلاقها وحتى الآن نحو 44 مليون وثيقة إلكترونية بعد انتظام نحو 2273 شركة في رفع وثائقها الإلكترونية وفقاً لتقرير صادر عن مصلحة الضرائب المصرية.

في يونيو 2020 بدأت وزارة المالية في التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمشاركة عدد قليل من الشركات في إطار خطة الدولة للتحول إلى عالم رقمي، لتنطلق المرحلة الأولى بشكل رسمي وإلزامي في منتصف نوفمبر 2022 بانضمام 134 شركة.

وانطلقت المرحلة الثانية من منظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 فبراير 2021 بانضمام 350 شركة بشكل إلزامي ثم نجحت مصلحة الضرائب في تطبيق المرحلة الثالثة في 15 مايو من العام الماضي بعد انضمام كل الشركات المسجلين ضمن مركز كبار الممولين.

وأعلنت مصلحة الضرائب عن تنفيذ المرحلة الرابعة في 15 سبتمبر 2021 بإلزام الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين (القاهرة) ثم أطلقت المرحلة الخامسة في 15 ديسمبر الماضي وانضمت 3738 من الشركات المسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة ثم أعلنت في شهر فبراير الماضي 2022 عن تطبيق المرحلة السادسة من منظومة الفاتورة الإلكترونية.