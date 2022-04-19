الرعاية الصحية: «التأمين الشامل» يتيح حرية اختيار مقدمي الخدمة الطبية

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في حرية اختيار المنتفعين مقدمي الخدمة الصحية، ما يشجّع على التنافسية بين مقدمي الخدمة لتوفير أعلى مستوى من جودة الخدمات الطبية للمنتفعين بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

التأمين الصحي الشامل

وأوضحت الهيئة، عبر منشور على صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ التأمين الصحي الشامل يتيح حرية اختيار المنتفعين لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، لافتة إلى انضمام المنشآت الصحية المختلفة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، بعد تأهيلها وحصولها على درجة الاعتماد والجودة طبقًا للمعايير القومية المعترف بها دوليًا، لضمان أعلى مستوى من جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين، ومواكبتها لأعلى المعايير عالمية.

رعاية صحية بجودة عالمية

يأتي ذلك ضمن حملة «شامل»، وحلقاتها الأولى للحملة «أنا شامل.. أنا متأمن»، والتي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، بداية من شهر رمضان الكريم، للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ودور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمحافظات، وبأعلى معايير السلامة الأمان والجودة العالمية.

حملة «شامل»

ولفتت الهيئة، إلى امتداد حملة «شامل» بامتداد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، نظرًا لأهمية التوعية بالمشروع كأكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، يضمن علاج كل المصريين بكرامة وجودة عالمية ودون تمييز، ويحقق التغطية الصحية الشاملة لهم.