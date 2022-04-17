«الرعاية الصحية»: 3 مستويات لحصول المواطن على خدمات التأمين الصحي

قال الدكتور محمد العقاد، مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية بهيئة الرعاية الصحية، إنّ على المواطن عبور 3 مستويات في طريقه للاستفادة من الخدمات التي وفرتها الوزارة، والحصول على خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل المتكاملة.

العقاد: تحويل المريض إلى المراكز المتخصصة بحسب حالته

وأضاف «العقاد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المستوى الأول الخاص بتقديم التأمين الصحي للمحتاجين فيعتمد على الوحدة التي يذهب إليها المواطن، والمستوى الثاني يعتمد على المستشفيات العامة والتي بها كل التخصصات، والمستوى الثالث يخص المراكز الطبية المتخصصة، وتحويل المريض إليها حال احتاجت حالته الصحية لذلك.

العقاد: عايزين نشتغل على الجزء الخاص بالمستشفى ذاته

وأوضح أن ما تريده الهيئة حاليا هو الوصول لمعايير الجودة والعالمية في القطاع الحكومي بخلاف السلامة والأمان ومكافحة العدوى، «عايزين يكون عندنا تطبيق بجد لمعايير الجودة، ومش عايزين نوصل لمستوى عالمي، لكن عايزين نوصل لجزء بسيط منه، وعايزين نشتغل على الجزء الخاص بالمستشفى ذاتها».

وأكد أن ما تريده الهيئة حاليًا صناعة مقياس لجودة واستدامة تقديم الخدمات للمرضي، ولا يجوز النزول دون ذلك المستوى مرة أخرى.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، التحول المؤسسي للمنشآت الصحية من الجهات المختلفة التابعة لها بوزارة الصحة والسكان إلى جهة واحدة وهي الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتختص بعمليات إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، إضافة إلى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين من خلال تلك المنشأت الصحية وتأهيلها للحصول على درجات التسجيل والاعتماد، ومطابقتها لأعلى المعايير العالمية.