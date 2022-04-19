«التصديري للصناعات»: فرص تجارية ضخمة مع سوريا وفلسطين والأردن

قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن هناك فرص تجارية كبيرة متاحة أمام المصدرين المصريين في أسواق سوريا وفلسطين والأردن والعراق، وأكد المجلس أن البعثة التجارية التي سيطلقها في شهر مايو المقبل إلى الأردن ستكون مختلفة عن البعثات التجارية المعتادة التي تم إطلاقها سابقا.

وقالت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري، خلال ندوة افتراضية اليوم حول البعثة التجارية، إن البعثة المقبلة تستهدف التنسيق مع العديد من الشركاء الرئيسيين في دول الأردن والعراق وفلسطين وسوريا، حيث ستشمل البعثة لقاء مع نقابة تجار المواد الغذائية الأردن التي تعد من أهم الشركاء للمصدرين المصريين في الأردن.

التصدير إلى سوريا

وأكد تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس، أنّ هناك فرصًا كبيرة للمصدّرين المصريين في الأسواق العربية المستهدفة، وعلى رأسها السوق السورية، حيث قال إن هناك حماسا كبيرا لدى الجانب السوري لزيادة التجارة مع مصر الفترة المقبلة، واستقبال المزيد من السلع والمنتجات الغذائية المصرية.

وقالت منى عبود رئيس المكتب التجاري المصري في الأردن، إن البعثة التجارية التي سيطلقها المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى الأردن ستسهم في تسهيل التجارة مع عدة دول عربية من بينها سوريا وفلسطين، وذكرت أن هناك العديد من الفرص لمصر في سوق الأردن، وعلى رأسها قطاع الطباعة والتغليف.

الأدرن منصة لزيادة الصادرات

وأضافت أن صادرات الشاي من الأردن إلى مصر في 2021 بلغت 9 ملايين دولار رغم أن الأردن ليست من منتجي الشاي، موضحة أن الأردن تقوم باستيراد السلع من الخارج، وإعادة تصديرها بعد تعبئتها، وقالت إن هناك فرص جيدة في قطاع التعبئة والتغليف المصري عبر تلك النافذة.

وأكدت منى عبود، أنّ الفترة المقبلة ستشهد زيادة في التنسيق مع سوريا لزيادة التجارة والصادرات المصرية إلى الأسواق السورية، وكذلك مع العراق، مشيرة إلى أن السوق الأردنية تمتلك فرصة كبرى لتكون منصة زيادة الصادرات إلى الأسواق العربية المذكورة.