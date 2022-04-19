عاجل.. القبض على والد طفلة البلكونة: «كنت بضربها عشان مقصرة في شغل البيت»

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث على والد الطفلة بطلة واقعة البلكونة في فيصل، وتبين من التحقيقات أنها تدعى «مي» وعمرها 12 عاما وفي الصف السادس الابتدائي وتقيم مع أسرتها في كوم بكار بفيصل، وقال والدها في التحقيقات إنه كان يضربها بسبب تقصيرها في شغل البيت وأنها حاولت الهروب من بلكونة في الطابق الأرضي.

القبض على والد طفلة البلكونة

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أن والد طفلة البلكونة قال في محضر الشرطة أن ابنته لم تقم بعمل شغل البيت وأنه ضربها حتى تسمع كلامه وتنفذه، لكنه فوجئ بعدها بمحاولتها الهرب والقفز من البلكونة في الطابق الأرضي وأن بعض الجيران ساعده في الامساك بها وإنقاذها.

وكان العميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم استمع لأقوال والد طفلة البلكونة بعد القبض عليه من قبل أجهزة الأمن وتحرر محضرًا بالواقعة ونفى فيه والد الطفلة "مي" محاولته إلقائها من البلكونة بل كان يقوم بالامساك بها خشية السقوط من البلكونة ، وتحرر محضرًا بالواقعة وسيتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

رواية شهود العيان

وفي سياق متصل كان شهود العيان كشفوا عن تفاصيل الواقعة خلال حديثهم للوطن ونفوا قيام الأب بالشروع في إلقاء ابنته من البلكونة وأنه كان يمسك بها حتى لا تسقط على الأرض وأنهم ساعدوه في ذلك وتم انقاذ الطفلة.

فيديو طفلة البلكونة

وأوضح شهود العيان أن من قام بتصوير الفيديو لم يقم بتوضيح الحقيقة كاملة، وأن الناس فهمت من الفيديو بالخطأ أن والد الطفلة يضربها ويحاول إلقائها من البلكونة، في حين أن الجيران يعنفونه وينقذونها والحقيقة أنه كان يحاول انقاذها معهم.