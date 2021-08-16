5 جرائم خلال 24 ساعة.. سقوط طفلة من «البلكونة» وانتحار سيدة بـ«الفينيك»

5 وقائع دفعة واحدة شهدتها القاهرة الكبرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ استيقظ أهالي منطقة عين شمس على حادثة انتحار ربة منزل التي أقدمت على تناول مسحوق «الفنيك» الذى أودى بحياتها في الحال وتحولت لجثة هامدة، فضلا عن جرائم أخرى، وبدأت أجهزة الأمن في تكثيف جهودها لكشف ملابسات كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها.

انتحار سيدة في عين شمس

وجرى نقل جثة السيدة المتوفاة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، لإجراء الصفة التشريحية لها لبيان أسباب الوفاة، بعد انتداب الطب الشرعي وصرحت بدفن الجثمان، فيما استدعت أسرتها لسماع أقوالهم حول الحادث.

وتلقى مأمور قسم شرطة عين شمس إخطارًا من مستشفى الدمرداش، يفيد بوفاة ربة منزل إثر تناولها «الفنيك» وتبين بعد الانتقال لمكان الجثة أن السيدة تدعى «مها.ح» في العقد الثالث من عمرها، وتبين وجود إصابات ظاهرية على جثتها، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

سقوط ثلاثينية من الطابق الثامن

وسقطت سيدة بدائرة قسم شرطة عين شمس من الطابق الثامن، ولقيت مصرعها فى الحال، وبالانتقال لموقع الحادث تبين أن جثة السيدة تدعى «ريهام. ع» وتبلغ من العمر 38 عامًا، وذلك بعد تلقي بلاغ من أحد الأهالي الذي شاهد السيدة أسفل العقار المقيمة به وسط بركة من الدماء.

وكشفت التحريات الأولية أن السيدة كانت مقيمة بمفردها في الشقة أثناء الواقعة، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وعرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، والذي فجر مفاجأة بأن السيدة تعرضت للخنق قبل سقوطها من الطابق الثامن، وبناء عليه جرى تشكيل فريق بحثي لكشف غموض الواقعة وضبط المتهمين، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

جثة شاب في كرداسة

وعثرت قوات الأمن على جثة شاب على طريق الزراعات بمنطقة كرداسة، وتبين أنه يعمل منظمًا للحفلات وجاء من الإسكندرية لإتمام صلح طليقته التي انفصل عنها منذ 6 أشهر، وحين قابل أسرتها نشبت مشادة بينهما واتفقوا على ضربه وقام شقيق طليقته بتسديد طعنة نافذة في صدره أودت بحياته وقرروا التخلص من الجثة بوضعها داخل بطانية ورميها على طريق الزراعات.

كما جرى التعرف على هوية الجناة بعد تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط المكان، واستدعاء أسرة المتوفي للتعرف عليه وتبين أنه شاب في العقد الثالث من عمره ويعيش في الإسكندرية، وكان قد تزوج من فتاة من منطقة كرداسة قبل عامين وانفصل عنها منذ 6 أشهر.

سقوط فتاة من الطابق السادس

تلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر بلاغا من أحد الأهالي يفيد بمصرع فتاة إثر سقوطها من منزلها بالطابق السادس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث وتبين العثور على جثة فتاة تدعى «فريال. ع»، تبلغ من العمر 17 عامًا، وسط حالة من الذهول بعد أن تحولت الفتاة الشابة لجثة هامدة غارقة في دمائها أسفل العقار المقيمة به، وحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التي تحقق في الواقعة.

سقوط طفلة من الطابق الـ14

وفي منطقة بولاق الدكرور، وقع حادث سقوط سودانية من الطابق الـ14 وتدعى «ريهام.ي» وتبلغ من العمر 14 عامًا، وانتقلت قوات الأمن على الفور لموقع الحادث بعد تلقي بلاغ من أحد الأهالي لكشف غموض الواقعة، وجرى نقل جثة الطفلة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري عليها، وتبين أنه لا يوجد شبهة جنائية بعد صدور تقرير الطب الشرعي، وصرّحت النيابة العامة بالدفن.