ضبط 30 ألف عبوة «إندومي» منتهية الصلاحية بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية الرقابية على الأسواق بمراكز سمنود وزفتى والمحلة الكبرى وطنطا، التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، بمشاركة مفتشي الرقابة التجارية بمديرية التموين، تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

التحفظ على 360 علبة «ورنيش» في حملات بسمنود

أسفرت الحملات على أسواق سمنود عن ضبط صاحب محل حدايد وبويات وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع عبوات «ورنيش» للأسطح والأرضيات، بعضها عبوات منتهية الصلاحية، والبعض الآخر غير مدرج عليها بيانات، مدخلاً الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، حيث تم التحفظ على عدد 40 علبة «ورنيش» منتهية الصلاحية، وعدد 320 علبة غير مدرج عليها بيانات خاصة بالصلاحية والإنتاج.

تحرير 40 محضر و20 مخالفة بحملات تموينية

كما تم ضبط صاحب معرض للسجاد، وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع سجاد مجهول المصدر، غير مصحوب بالمستندات، وبه علامة تجارية مقلدة، وتم التحفظ على عدد 20 سجادة مقاسات مختلفة، بالإضافة إلى تحرير عدد 3 محاضر لأصحاب مستودعات بوتاجاز للغلق في مواعيد العمل بدون تصريح من الجهات المختصة، وتم تحريز المضبوطات على ذمة المحاضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بشأنها.

ضبط 30 ألف عبوة «إندومي» منتهية الصلاحية بطنطا

وفي السياق ذاته، تابع المحافظ نتائج الحملة الرقابية بأسواق طنطا، التي أسفرت عن ضبط 30 ألف عبوة «إندومي»، يُشتبه في عدم صلاحيتها، وتم سحب عينات من قبل الصحة وإرسالها للمعامل، وتحرر محضر بالواقعة ويجري العرض على النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم ضبط 400 كيلوجرام دواجن منتهية الصلاحية، انتهاء داخل مكان تجهيز مطعم وكافيه شهير بطنطا، وتم تحرر محضر بالواقعة.

حملات على المخابز في زفتى

وفي زفتى، تابع «رحمي» نتائج الحملة الرقابية، التي أسفرت بدورها عن ضبط عدد 2 مخبز بلدي مدعم بدائرة مركز زفتى، قاما بتجميع عدد 6 شكائر دقيق بلدي مدعم استخراج 82% بغرض إعادة البيع في السوق السوداء والتربح الغير مشروع من وراء ذلك.

وتم تحرير عدد 9 مخالفات نقص وزن للمخابز البلدية بدائرة مركز زفتى تتراوح ما بين الشريحة الأولى والثانية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم تحرير عدد 3 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تحرير عدد 4 مخالفات عدم نظافة أواني العجين، بالإضافة إلى ضبط مصنع عصر وتعبئة زيت نباتي والتحفظ على كمية وقدرها 5 أطنان سمسم مستورد المنشأ بدون فواتير ومستندات تدل على المصدر والصلاحية، مخالفاً القرار الوزاري رقم 45 لسنه 2022 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

وأسفرت الحملة في المحلة الكبرى عن تحرير عدد 21 محضر وهم محضر تبديد حرز 300 لتر سولار ، 10 محضر عدم إعلان أنشطة متنوعة ،2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص مخبز سياحي ،5 محضر عدم وجود شهادة صحية ، محضر عرض لحوم مكشوفة ،2 محضر بيع سجائر بأزيد من السعر ، وتم عرض المحاضر علي النيابة العامة للنظر والتصرف ، كما تم تحرير عدد من المحاضر بإجمالي عدد 16 محضر متنوع بين 3 محاضر إثبات حالة عباره عن 2 نقص وزن و مواصفات ضد أصحاب المخابز البلدية المدعمة ، 6 محاضر عدم إعلان الأسعار، محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ،6 محاضر عدم وجود شهادة صحية .