عاجل.. زوج يقتل زوجتيه رميا بالرصاص في كرداسة

أنهى زوج حياة زوجتيه رميا بالرصاص، بسبب خلافات أسرية في كرداسة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرتي الزوجتين لسماع أقوالهم، وقررت أيضًا ضبط وإحضار المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة

مقتل زوجتين رميا بالرصاص

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بمقتل سيدتين رميا بالرصاص على يد زوجهما، وبالانتقال تبين العثور على جثتي «ز. م» 42 سنة، و«م. ع» 30 سنة، وبالفحص تبين إصابتهما بعدة طلقات نارية.

وكشفت التحريات أن زوج المجني عليهما وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.