حبس 10 أشخاص سنة بتهمة الشروع في قتل شخصين وحيازة أسلحة في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية الدائرة الثالثة، اليوم، بالحبس سنة مع الشغل على 10 متهمين، حضوريا من الثاني حتى التاسع، وغيابيا للمتهم الأول والعاشر، لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد باستخدامها قبل بعضهم البعض والأهالي بقصد الترويع والتخويف ومحاولة فرض السيطرة، والتأثير على الإرادة وإلحاق الأذى المادي والمعنوي وتكدير الأمن والسكينة العامة، وتعريض حياتهم للخطر حال حيازتهم أسلحة نارية بندقية خرطوش محدث صوت، والشروع في قتل شخصين وحيازة أسلحة نارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة سر سامح إبراهيم الموافق وأحمد عاشور الرديني وتامر عبد المعبود المتولي في القضية 4280 لسنة 2022 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة كليا برقم 649 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

إحالة 10 متهمين لمحكمة جنايات المنصورة

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال إلى محكمة جنايات المنصورة كل من «طارق م. ع»، و«محمود م .م»، 31 عامًا، صاحب مطبعة مقيم قرية شها التابعة لمركز المنصورة، و«محمد .م. ع»، 43 عامًا، كاتب بمستشفى دكرنس العام مقيم بقرية سلامون القماش مركز المنصورة، و«أشرف .ع. أ.»، 54 عامًا، صاحب مصنع تريكو مقيم بقرية سلامون القماش مركز المنصورة، و«محمد .ج .ا»، 36 عامًا، سائق ومقيم بقرية سلامون القماش مركز المنصورة، و«فاروق م. ع»، و«عبدالرحمن. م. ع»، و«أحمد. م .م»، 32 عامًا، مدرب كمال أجسام مقيم بقرية شها مركز المنصورة، و«شادي .ط .م»، 30 عامًا، مهندس مدني مقيم بقرية شها مركز المنصورة، و«عوض .م. ع»، بتاريخ 5 مارس 2022 بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

اتهامات باستعراض القوة والشروع في قتل شخصين

وجهت النيابة العامة للسابق ذكرهم اتهامات هي، استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد، واستخدامها قبل بعضهم البعض والأهالي بقصد الترويع والتخويف، ومحاولة فرض السيطرة والتأثير على الإرادة، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي، وتكدير الأمن والسكينة العامة، وتعريض حياتهم للخطر حال حيازتهم أسلحة نارية بندقية خرطوش ومحدث صوت، والشروع في قتل شخصين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء سكاكين وشوم.

وورد في أمر الإحالة أنه قد وقع على هذه الجريمة عدة جرائم واتهام المتهم الأول بالشروع في قتل المجنى عليهما محمد وائل محمد مختار، ومحمد حمدان عوض، عمدا بأن أطلق صوبهما من بندقية خرطوش عدة أعيرة نارية فأحدث إصابتهما، واتهام من المتهم الأول حتى السابع، بحيازة أسلحة نارية وذخيرة وبيضاء سكاكين وشوم، واتلاف سيارة مملوكة للمجني عليه أحمد مجدي، واتهام المتهمين من الثامن حتى العاشر بحيازة سلاح محدث صوت وذخيرة بدون ترخيص وإطلاق أعيرة نارية.