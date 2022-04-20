متحف الفن الإسلامي يعرض أول فيديو لسلسلة ربط المناهج بالمتاحف

ضمن مبادرة ربط المتاحف بالمناهج الدراسية، قام متحف الفن الإسلامي بعرض أول فيديو من حلقات الفيديوهات التعليمية للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني.

وقال بيان صادر عن المتحف أن المبادرة في إطار الدور التربوي والتعليمي الذي يقوم به قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف الفن الإسلامي بباب الخلق بالقاهرة لربط المناهج الدراسية بالقطع الأثرية الموجودة في المتحف بطريقة «فاكت VAKT»، وهو نظام التعليم متعدد الحواس.

وأشار البيان إلى أن المبادرة تشمل شرح سلسلة من الفيديوهات التعليمية للفصل الدراسي الثاني للصف الخامس الابتدائي والصف الثاني الإعدادي حيث يتم دمج المادة المكتوبة والمادة المرئية.

عرض وشرح تفاعلي لذوي الهمم

وأكد البيان إلى أن هذه الفيديوهات التعليمية توضح وتفسر وتسهل على الطلاب فهم المناهج الدراسية الصماء المكتوبة عن طريق عرضها بشكل تفاعلي بطريقة «فاكت» وهو ما يساعد أولادنا من ذوي الهمم على تلقي المعلومة بطريقة مبسطة وسهلة، علما بأن هذه الفيديوهات مصحوبة بالترجمة للغة الإشارة.

شرح مقتنيات متحف الفن الإسلامي النادرة

وضم الفيديو الأول والمترجم بلغة الإشارة وتبلغ مدته 4 دقائق شرحا تفصيليا لمجموعة من المقتنيات النادرة والفريدة بمتحف الفن الإسلامي بباب الخلق والذي يعتبر أول وأكبر متحف متخصص في فنون الحضارة الإسلامية حيث استعرض الفيديو الذي بدأ بترحيب شخصيات كرتونية من ذوي الهمم لعرض مجموعة من أندر القطع الأثرية أهمها مفتاح الكعبة الشريفة وهو ينسب هذا المفتاح للسلطان المملوكي الشريف شعبان، لذلك يعد من أهم النماذج الباقية لمفاتيح الكعبة، ونقشت عليه آيات قرآنية من سورة بخط النسخ، كما سجل عليه اسم وألقاب السلطان الأشرف شعبان.