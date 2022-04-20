ضبط 18 طن مخلل مجهول المصدر خلال حملة تموينية في البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة بقيادة مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري بحملات تموينية على المخابز والأسواق.

حملات مكبرة على المخابز في البحيرة

وأسفرت الحملات بالمرور على مركزي دمنهور والمحمودية بالبحيرة، عن ضبط 14 ⁦ مخبزا قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور وعدم نظافة أدوات العجين .

وبحملة مماثلة بمركز ومدينة كوم حمادة، تم تحرير محضرين لذبح خارج المجازر الحكومية وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 400 كيلو جرام لانشون داخل أحد المخازن مجهولة المصدر، وكمية من كبدة الدواجن غير صالحه للاستهلاك الآدمي، كما تم ⁦ ضبط كمية من الأسماك المجمدة غير صالحه للاستهلاك الآدمي.

ضبط مصنع مخلل بدون ترخيص

وتمكنت إدارة تموين كفر الدوار من ضبط مصنع مخلل يدار بدون ترخيص وتم التحفظ على 18 طن مخلل و2500 كيلو جرام ملح طعام مجهول المصدر، كما تم ضبط 10 أطنان خرشوف داخل مصنع يعمل بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري.

كما شدد «آمنة» على ضرورة ضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وذلك حماية لسلامة المواطنين.