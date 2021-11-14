ضبط 12 طن مخلل فاسد في البحيرة

شنَّت إدارة تموين كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم، حملة تموينية لضبط الأسعار داخل الأسواق والمحال التجارية وفرض الرقابة على السلع التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط خرشوف فاسد

أسفرت الحملات عن ضبط 12 طن قطع خرشوف مخلل فاسد وبه دود وغير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 10 أطنان ملح مجهول المصدر وبدون الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها.

تحرير المحاضر اللازمة

وجرى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما وجَّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار الحملات الرقابية والتموينية لضمان جودة وسلامة السلع المعروضة للبيع حفاظا على أرواح المواطنين.

تفتيش على المنشآت الطبية

كما شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والإدارة الصحية بالمحمودية، حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة، حيث تم المرور على 14 منشأة طبية خاصة مختلفة التخصصات.

وأسفر المرور عن غلق وتشميع 5 منشآت طبية خاصة البعض منها صادر بشأنها قرار غلق والبعض الآخر فض الشمع الأحمر، كما تحرير 3 محاضر فض الشمع الأحمر لعيادتين ومعمل، تحرير محضري انتحال صفة طبيب لمعملين، وضبط 34 مجموعة من الكيماويات منتهية الصلاحية بمعمل.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندس مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، والعميد وجدي الصيرفي مدير مباحث تموين البحيرة.