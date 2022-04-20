عاجل.. مؤبد لـ بديع والبلتاجي وحجازي في «أحداث قسم العرب»
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم في القضية
كتب:
بسمة عبدالستار
02:38 م | الأربعاء 20 أبريل 2022
محمد بديع
عاقبت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، المتهمين: محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قسم شرطة العرب».
السجن المشدد لـ6 متهمين بـ«أحداث قسم شرطة العرب»
كما عاقبت المتهمين: مصعب عصام، عبدالله حجازي، عبدالرحمن عاطف، محمد سعد الدين، أبو بكر جابر، وعادل السيد، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والسجن لمدة 3 سنوات للمتهم حسام محمد، في القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات قسم العرب والضواحي بورسعيد، لاتهامهم في أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد أغسطس 2013، كما قضت ببراءة 59 متهما آخرين.
وفي سبتمبر عام 2020 عاقبت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة باقتحام قسم شرطة العرب.
الاتهامات في القضية
وكانت النيابة نسبت للمتهمين أنّهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، اشترك من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف؛ مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتوجهوا للمنشآت الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص، إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات.