عاجل.. مؤبد لـ بديع والبلتاجي وحجازي في «أحداث قسم العرب»

عاقبت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، المتهمين: محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قسم شرطة العرب».

السجن المشدد لـ6 متهمين بـ«أحداث قسم شرطة العرب»

كما عاقبت المتهمين: مصعب عصام، عبدالله حجازي، عبدالرحمن عاطف، محمد سعد الدين، أبو بكر جابر، وعادل السيد، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والسجن لمدة 3 سنوات للمتهم حسام محمد، في القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات قسم العرب والضواحي بورسعيد، لاتهامهم في أحداث العنف ‏والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد أغسطس 2013، كما قضت ببراءة 59 متهما آخرين.

وفي سبتمبر عام 2020 عاقبت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة باقتحام قسم شرطة العرب.

الاتهامات في القضية

وكانت النيابة نسبت للمتهمين أنّهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، اشترك من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف؛ مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتوجهوا للمنشآت الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص، إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات.