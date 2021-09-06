اليوم.. محاكمة محمد بديع ومحمود عزت و77 آخرين في «أحداث المنصة»

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقد بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الاثنين، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، و 77 متهمًا آخرون.

تحمل القضية المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث المنصة» رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة أيضًا برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

المتهمون

ومن بين المتهمين في تلك القضية كل من: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ومحمود عزت المرشد السري للجماعة ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي، وعمرو زكي، ومصطفى عبد الخالق وعاصم عبد الماجد، وعلي رمضان ومحمد جمعة ومحمد عفيفي، وداوود خيرت سليمان وحمادة البدري وحمدي مرسي شمعة وآخرين.

تهديد الأمن العام

ووجهت للمتهمين إدانات بأنهم تولوا قيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى إمداد الجماعة بمعونات مادية ودبروا هم وآخرون مجهولون تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد لتنفيذ غرضهم الإرهابي.

أحداث الأزهر

كما توجيه تهمة قتل شريف السباعي ضابط شرطة من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي وآخرين في أحداث عنف الأزهر وقاعة مؤتمرات مدينة نصر.

تحقيقات النيابة العامة

وأكد ممثل النيابة العامة، أن محمد بديع مرشد جماعة الاخوان والقائم بأعماله القيادي محمود عزت و77 متهمًا آخرين من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية، قاموا بقيادة الجماعة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بوحدة وسلامة الوطن.