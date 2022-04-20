اتحاد المهن الطبية يفتح باب تجديد الاشتراك بمشروع العلاج استثنائيا

قال الدكتور خالد سليم نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، النقيب العام للأطباء البيطريين، اليوم، إن مجلس الاتحاد قرر خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، فتح باب تجديد الاشتراك بمشروع العلاج استثنائيا خلال يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أبريل 2022.

إتاحة السداد عن طريق خدمة فوري

وأوضح سليم، أن تجديد الاشتراك خلال اليومين الاستثنائيين يكون للأعضاء المشتركين بمشروع العلاج بالفعل ولم يتمكنوا من سداد قيمة تجديد اشتراك هذا العام، وبغرامة 30%، ولن يُتاح إضافة أفراد للاشتراك أو الاشتراك لأول مرة، لافتا إلى أن السداد يكون متاحا عن طريق خدمة فوري، وليس بحضور الأعضاء للمقرات.

وأشار إلى أن أكواد الاشتراك بخدمة فوري للأطباء البشريين 758، ولأطباء الأسنان 761، وللصيادلة 759، وللأطباء البيطريين 760.

وأشار نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إلى أن ذلك يأتي حرصا من مجلس الاتحاد على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأعضاء الراغبين في الاشتراك؛ للاستفادة بالخدمات العلاجية المُقدمة من خلال المشروع، لافتا إلى تلقي الاتحاد لكافة الاستفسارات بشأن أعمال وأنشطة الاتحاد «مشروع العلاج، المعاشات، الإعانات»، وغيرها، من خلال الخط الساخن على رقم: 15603 في مواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.

400 ألف مشترك بمشروع علاج اتحاد نقابات المهن الطبية

يذكر أن عدد الأعضاء المشتركين بمشروع علاج اتحاد نقابات المهن الطبية، بلغ من النقابات الطبية الأربعة «الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، أطباء الأسنان»، 400 ألف و417 عضواً خلال عام 2021، وبلغت التحويلات العلاجية للمستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة عن طريق خدمة الواتس آب 444 ألف تحويل.

ومن ناحية أخرى، قرر مجلس اتحاد المهن الطبية، بدء صرف معاشات مايو لأعضاء اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان، اليوم الثلاثاء.