كل ما تريد معرفته عن مشروع علاج اتحاد المهن الطبية: يخدم 4 نقابات

أعلنت نقابة الأطباء، تفاصيل مشروع علاج اتحاد المهن الطبية، وطريقة الاشتراك بالمشروع، الذي نشأ عام 1987 بهدف إقامة مظلة علاجية لأعضاء الاتحاد تمتد من القاهرة للمحافظات بواسطة التعاقد مع مقدمي الخدمة الطبية بأسعار متميزة، لتوفير الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم، ويخدم الأطباء، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، «الوطن» ترصد فيما يلي كل ما يدور في أذهان المعنيين بمشروع علاج اتحاد المهن الطبية من أسئلة وإجاباتها.

متى يمكن للطبيب الاشتراك؟

يفتح مشروع العلاج باتحاد المهن الطبية باب الاشتراك كل عام بداية من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر، ويستقبل المشروع يومياً من الأحد إلى الخميس الأعضاء الراغبين في الاشتراك بالمشروع للمرة الأولى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

* ما الأوراق المطلوبة للاشتراك في المشروع أول مرة؟

1- صورة كارنيه النقابة وصورة بطاقة الرقم القومي.

2- صورة من سداد اشتراك النقابة للعام الحالي (صورة إيصال - بيان خصم من الراتب).

3- صورة حديثة لكل عضو (يستثنى الأطفال أقل من 3 سنوات).

4- إثبات قرابه الأعضاء الفرعيين بأحد الطرق المتعارف عليها (صورة بطاقة الرقم القومي - عقد زواج - شهادة ميلاد).

5- الأبناء 18 عامًا (صورة كارنيه الكلية للأبناء - إقرار عدم زواج البنات) 6- صورة شهادة المعاش للأرملة من قسم المعاشات بالاتحاد

ما الأوراق المطلوبة لتجديد الأشتراك؟

1- صورة من سداد اشتراك النقابة أو بيان بالمستفيدين بالمعاش من إدارة المعاشات باتحاد المهن الطبية.

2- صورة من كارنيه الجامعة للأبناء أو إقرار بعدم زواج للبنات.

3- تحديث الصور الشخصية للراغبين في ذلك.

هل توجد فئات معفاة من قيمة الاشتراك؟

تمّ إعفاء أسر شهداء كورونا من سداد قيمة الاشتراك بمشروع العلاج.

كيف يتمّ دفع الاشتراك؟

1- يمكن الدفع المباشر في مقرات مشروع العلاج.

2- الدفع عن طريق تطبيق «My Fawry»، على الهاتف المحمول، أو أي نقطة من نقاط فورى المنتشرة على مستوى الجمهورية، كود النقابات الطبية على فوري هي للأطباء البشريين 758، وللصيادلة 759، وللبيطريين 760، وللأسنان 761.

3- التحويل لحساب المشروع ببنك مصر، رقم: 240- 1- 1224، عن طريق الموقع الرسمي لمشروع العلاج من هنا.

كيف يمكن الحصول علي الكارنيهات والكوبونات؟

يمكن للأعضاء استلام الكارنيهات والكوبونات من مقرات مشروع العلاج، كما يمكن طلب استلام البطاقات العلاجية والكوبونات، بمنازلهم أو مقار عملهم عن طريق شركة أمان عبر تطبيق واتس آب على الأرقام التالية: 01028685441 – 01009205907، مقابل سداد 50 جنيهًا عند التسليم دون الحضور نهائياً لمقر المشروع.

ما الحد الأقصى الذي يتحمله المشروع؟

تمّ رفع الحد الأقصى لتحمل المشروع ليصبح 45 ألف جنيه، بدلاً من 40 ألف جنيه لكل الفئات، إضافة إلى زيادة دعم الاتحاد لمشروع العلاج لتصل قيمة الدعم الإجمالية 40 مليون جنيه، حجم الاستفادة من مشروع العلاج لعام 2020 بلغ حوالي 196 مليون جنيه، لنحو 400 ألف مشترك من الأعضاء وأسرهم، من بينهم 170 ألف عضو.

كيف يمكن للطبيب الحصول على الموافقات لأي إجراء طبي؟

يمكن للأعضاء طلب الموافقات إلكترونيًا عن طريق خدمة واتس آب المستندات المطلوبة لتلقي الخدمة:

1- روشتة من الطبيب المعالج أو تقرير من المستشفي موضح بها الإجراءات الطبية المطلوبة.

2- كارنيه مشروع العلاج الخاص بالمستفيد.

3- تحديد الجهة العلاجية المراد عمل الإجراء الطبي بها والمحافظة الموجود بها جهة العلاج.

4- من خلال أرقام واتس آب لخدمة الموافقات الإلكترونية للقسم الخارجي والفحوصات (من الساعة 9 ص حتى 2.30 ظهراً) 01022291145 - 01022291141 - 01022291174، ويجب استخدام رقم واتس آب واحد فقط من الأرقام المذكورة أعلاه، الإرسال على أكثر من رقم يعرضك لإلغاء الطلب.