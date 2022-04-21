«كاملة» تطلب الخلع بعد خروج زوجها على المعاش: بقى بخيل وعصبي وبيضربني

قررت «كاملة. و» في عيد زواجها الـ30 أن تستجمع شجاعتها وتذهب لمحكمة الأسرة لتنهي زواجها من «سامي. ن» 65 سنة، بسبب أسلوبه العنيف وضربه لها، ما جعلها تبغض العيش معه ما تبقي من عمرها، لتردد كلمات مريرة خلال حديثها مع «الوطن»: «أنا مبقيتش حمل ضرب وإهانة وأنا في السن ده».

دعوى خلع بعد علقة موت

وقالت «كاملة» إنها أقامت دعوى خلع بعد أن لقنها «علقة موت»، وبررت سبب الدعوى أمام خبراء التسوية، بأنه بعد أن سوّى معاشه قبل وصولهه السن القانونية للمعاش، زادت عصبيته وأسلوبه السيئ، وطلب منها تسوية معاشها هي الأخرى حتى لا تعمل وهو يجلس في المنزل، وزادت صفاته السيئة صفة البخل التي جعلته يعد الطعام ويقننه لها.

والدها أختار زوجها دون رأيها

تحدثت الزوجة الخمسينية عن تفاصيل زيجتها التي قررت أن تنهيها بيد القضاء بعد أن زوجته أبناءها الـ3 وأصبحت جدة لحفيدين، وقالت إنها تزوجت منه بعد أن رشحه لها والدها، لأنه موظف وله دخل ثابت، وسيكون قدر مسؤولية الزواج، ولم يهتم بأمرها، لأنه كان يرى أن فتاة صغيرة في عمر الـ18 مثلها لا يمكنها الاختيار، ودامت خطبتهما عامين كان ممنوعا عليها خلالهما الاختلاط به تمامًا، وبدأت التعرف عليه في فترة تجهيز شقة الزوجية وحفل الزفاف، وحينها صدمت بطباعه الصعبة.

كان يعنفها بحجة تأديبها

وبعد الزواج مباشرة بدأ تعنيفها وتأديبها بحجة أنه يكبرها بـ 15 عامًا وأن له خبرة أكثر منها في الحياة، وبعد فترة حملت في ابنتها الكبرى، وتحملت من أجلها كل شيء، حتي أنه كان يعنفها حتى تنجب مرة أخرى، وبالفعل أنجبت له ولدين، وهم الآن تخرجوا من الجامعة وحصلوا على وظائف مرموقة، وتزوجوا وأنجبوا أطفالا، ومنذ عدة سنوات قرر زوجها أن يسوي معاشه قبل الآوان، ومن وقتها تحول لإنسان آخر وازداد سوءً، وفقا لحديث «كاملة» لـ«الوطن».

وتابعت «كاملة» حديثها: «أنا بقى عندي 50 سنة ومبقيتش حمل ضرب وإهانة زي الأول، وهو من يوم ما قعد في البيت وهو بيضربني وبقى عصبي أكتر من الأول، واللي زاد وخلاني مش طايقة العيشة معاه إنه بقى بخيل وبيعد عليا الأكل، وبيعد ورايا الفلوس والمواصلات، وقاللي أسيب الشغل وأسوي معاشي».

دعوى خلع

وأنهت الزوجة الخمسينية حديثها بأنها بغضت العيش معه، لذا قررت بعد 30 عامًا أن تذهب لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 1742 لسنة 2021 ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.