خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة: 7 مستندات مطلوبة

يبحث كثيرون عن الخطوات الواجب اتباعها بعد وفاة رب الأسرة، والتي تحدد تقسيم الميراث بين الأبناء والأخوة، وهو من المستندات الرئيسية، والتي بدونها لا يستطيع الورثة الاطلاع على ممتلكات أو أرصدة أو حسابات المتوفى.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء والمتابعين، خطوات استخراج قرار إعلام الوراثة من محكمة الأسرة، في التقرير التالي:

مستندات استخراج إعلام الوراثة

وحتى تتمكن من استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة، عليك أن تُحضر الأوراق والمستندات التالية:

- طلب موجه لرئيس محكمة الأسرة لاستخراج إعلام الوراثة.

- أصل شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- ورقة بصيغة الإعلان بجلسة إعلام الوراثة.

- 4 دمغات محاماة.

- صورة من بطاقة مقدم الطلب.

- صورة كارنية النقابة، وصورة التوكيل للمحامي.

خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة

وتتمثل خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة، في الآتي:

- تقديم طلب لمحكمة الأسرة، موضح فيه اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء الورثة، واسم الأم باعتبارها الوصية على الأولاد القصر.

- يتم إرفاق الطلب مع شهادة الوفاة، وقرار الوصاية وصور من بطاقة الرقم الشخصي للمتقدم.

- يتم كتابة صيغة إعلان للورثة بالجلسة، وفي حالة عدم وجود ورثة غير الأم والأطفال القصر، فلا يشترط الإعلان، ويكتفى بحضور الأم أو وكيلها.

- يتم تحديد جلسة إعلام الوراثة خلال 3 أسابيع، أو شهر على الأكثر، ويجب إحضار شاهدين من الرجال من الجيران أو معارف المتوفى، ليسألهم بعض الأسئلة الروتينية ليتأكد من خلالها الوفاة، وأن الميراث محصور للورثة الموضحين في البيان.

- يصدر إعلام الوراثة في اليوم التالي، أو في جلسة أخرى يحددها القاضي.

ويُعتبر إعلام الوراثة هو المستند الرئيسي الذي يتم الإعتراف به سواء في البنوك أو المصالح الحكومية، لتقسيم الميراث بين الوراثة، وبدون وجوده، لا يمكن الإطلاع على حسابات أو أي مستندات تخص المتوفى.