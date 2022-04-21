ناقد فني يشيد بخالد النبوي في مسلسل راجعين يا هوى: «متمكن وموهوب جدا»

أشاد الناقد الفني محمود عبدالشكور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي بأداء الفنان خالد النبوي في مسلسل «راجعين يا هوى»، ووصف أدائه بـ«اللعيب».

وكتب محمود عبدالشكور: «مستمتع جدا بأداء خالد النبوي لشخصية بليغ أبو الهنا في راجعين يا هوى، ده مش شغل سهل أبدا رغم أنه يبدو كذلك نموذج لتوظيف تكنيك أداء الممثل في خدمة الموهبة والوعي بالشخصية وأبعادها».

وأضاف: «زي لاعب كرة موهوب جدا، حفظ خطة اللعب، واستوعب مهمته في المباراة، وإمكانيات زملائه، ونزل يضيف ويبدع.. بيشتغل بنظام وترتيب ومزاج في نفس الوقت.. ده شغل غالي جدا».

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى

ويعرض مسلسل راجعين يا هوى في الساعة 9.25 مساء قناة «دي إم سي»، كما يعرض على قناة «دي إم سي»، في تمام الساعة 9.25 مساءً بتوقيت القاهرة، أما بتوقيت المملكة العربية السعودية فيعرض المسلسل في تمام الساعة 1.25 مساء.

مسلسل راجعين يا هوي يتناول قصة «بليغ»، الشاب الذي يخسر أمواله في الخارج ويحاول العودة مره أخرى للبحث عن ورثة.

إشادات من النقاد والجمهور

وشارك الفنان خالد النبوي في مسلسل راجعين يا هوي مجموعه من نجوم الفن يتألقون خلال أحداث مسلسل راجعين يا هوى، منهم «أنوشكا ووفاء عامر وسلمى أبو ضيف ونور خالد النبوي»، والعمل من إخراج محمد سلامة وتأليف الراحل أسامة أنور عكاشة.

ولاقى المسلسل إشادات كبيرة من النقاد والجمهور خلال الأيام الماضية وتصدرت قوائم الأكثر مشاهدة