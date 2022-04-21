محافظ القليوبية: حريصون على رفع مستوى خدمات المناطق الصناعية لجذب المستثمرين

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا لمجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمستشار القانوني صلاح سالم، وطلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة، ومحمد علام، مدير المناطق الصناعية ومديري الشؤون الاقتصادية والاستثمار والإسكان والتخطيط العمراني والأملاك والشؤون المالية والإدارية والشؤون القانونية والبيئة بالمحافظة.

فحص طلبات المستثمرين

ناقش الاجتماع عددًا من الطلبات المقدمة من المستثمرين، والتي عرضت على اللجنة الفرعية من فسخ وإلغاء عقد الإيجار وتعديل نشاط ومنح مهلة لتنفيذ النشاط والتنازل للغير والحصول على قطعة أرض لتوسعة النشاط لاتخاذ اللازم حيالها بالموافقة أو الإرجاء لإعادة العرض، تشجيعًا للاستثمار ودفع عجلة العمل والإنتاج.

تنمية المناطق الصناعية

وأكد محافظ القليوبية، أنّ الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وأي موقع، مشيرا إلى أنّ الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها، لتوفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل في إطار المنظومة الرسمية للدولة، لتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائها.

ولفت إلى حرصه على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمناطق الصناعية وتقديم الدعم الكامل لهم في جميع المجالات، وتذليل المعوقات والمشكلات التي تعترضهم، وإتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين، مشيرا إلى أنّ الاستثمار يمثل قاطرة التنمية بالقليوبية.

دعم الاستثمار والمستثمرين

وطالب المحافظ، مجلس الإدارة، بالتسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام على زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة في شتى القطاعات خاصة الاقتصادية، موجّها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، مؤكدا أنّ المحافظة لا تدخر جهدا أمام دعم الاستثمار الجاد باعتباره القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.

وأضاف «الهجان»، أن الفترة الحالية تشهد نهضة غير مسبوقة في المجال الصناعي، والمحافظة توفر كل الدعم والتسهيلات، بما يحقق المناخ المناسب للمستثمر والعاملين بالمصانع من أبناء المحافظة لتنميتها ودفع عجلة الاستثمار بها.