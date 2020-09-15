محافظ القليوبية: طفرة بالطرق الفرعية والرئيسية لجذب المستثمرين

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في توسعة الطرق الفرعية والرئيسية، بهدف جذب مزيد من المستثمرين، وخلق فرص عمل جديدة، للقضاء على البطالة، وإعادة الشكل الحضاري لمدن المحافظة.

وقال محافظ القليوبية إنه يجري العمل على قدم وساق، للانتهاء من رفع كفاءة وتوسعة طريق "شركات البترول"، بمنطقة مسطرد، بتكلفة 90 مليون جنيه، بدءاً من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، كما تجري أعمال تدبيش وتوسعة الطريق، وإنشاء كورنيش حضاري يليق بالمحافظة، بالإضافة إلى إنشاء حرم آمن وجراجات للشركات وإنهاء العشوائية والتكدسات التي كانت تعيق الحركة المرورية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ بحي شرق شبرا الخيمة، اليوم، يرافقه الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير، ومتابعة أعمال رفع المخلفات بعزبة "أفندينا"، لبدء أعمال الرصف.

كما تفقد "الهجان" آخر التطورات بأعمال الرصف الجارية خلف شركات البترول، ووجه بتكثيف المعدات بالموقع للانتهاء من المشروع، والتنسيق مع كافة الأطراف، لاستكمال نقل مرافق الكهرباء والغاز والبترول في منطقة الأعمال.