ملائكة القراءة| أنا محمود البنا: صوتي لا يغيب وبدايتي مع القرآن بسبب نذر

أحد أشهر قراء القرآن الكريم فى مصر والعالم الإسلامي، سكن القلوب قبل الآذان، حمل مشقة التنقل بين البلاد منذ الطفولة حبًا وطلبًا في القرآن الكريم، الذي كانت بدايته معه «نذر والده»، الذي نذر لله نذرًا: «لئن رزقه الله ولدًا سيهبه لخدمة القرآن وأهله»، وبالفعل تحققَ النذر، وكانت هي بداية الشيخ محمود علي البنا في رحلة الصعود إلى دولة ملائكة القراءة، ليجد اسمه محفورًا بحروف من نور بجانب عظماء مقرئي القرآن الكريم.

السيرة الذاتية للشيخ محمود علي البنا

وحسب ما صرحت به أسرة صاحب «الصوت الذي لا يغيب» فإن الشيخ محمود على البنا ابن قرية شبرا باص مركز شبين الكوم بالمنوفية، وُلد في 17 ديسمبر 1926، والده لم ينس النذر أبدًا، ، فعكف على تربية ابنه في رحاب القرآن الكريم، وانتظم الطفل في كتاب الشيخ موسى المنطاش بقرية شبرا باص، والذى اكتشف موهبته وأعطاه اهتمامًا أكثر، وتمكن من حفظ القرآن الكريم في الحادية عشر من عمره.

انتقل بعد ذلك إلى مدينة طنطا لدراسة العلوم الشرعية بالجامع الأحمدي، وتوقف عن الدراسة بالأزهر، مكتفيا بما حصل عليه من إجازة في القراءات، جعلته فيما بعد من المقرئين المتميزين، واختير قارئًا لجمعية الشبان المسلمين عام 1947، ودخل الإذاعة في عامه الـ22، ليبدأ بعدها أولى خطواته وسط مشاهير قراءة القرآن الكريم، حيث التحق الشيخ البنا بالإذاعة المصرية عام 1948.

كانت أول قراءة للشيخ محمود علي البنا، على الهواء مباشرة في الإذاعة المصرية، هي سورة هود فى ديسمبر 1948، وفي الوقت ذاته اختير قارئًا لمسجد عين الحياة في نهاية الأربعينيات، ثم لمسجد الإمام الرفاعي في الخمسينيات، وانتقل للقراءة بالجامع الأحمدي في طنطا عام 1959، وهو المسجد الذي كان قد تعلم فيه العلوم الشرعية.

رحلة البنا في دولة ملائكة القراءة

ظل الشيخ محمود علي البنا، مستمرًا في الجامع الأحمدي، حتى عام 1980 ، لينتقل بعد ذلك إلى مسجد الحسين، والذي تولى فيه القراءة حتى وافته المنية يوليو 1985، وخلال رحلته في دولة ملائكة القراءة كان مقربًا من الرؤساء والملوك، أبرزهم المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعو، و زار دول عديدة، وقرأ القرآن في الحرمين الشريفين والحرم القدسي والمسجد الأموي ومعظم الدول العربية، وزار العديد من دول أوروبا ومن ضمنها ألمانيا.

سجل الشيخ محمود علي البنا، المصحف المرتل في الإذاعة عام 1967، وذلك بناءً على طلب من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكذلك قام البنا بتسجيل المصاحف المرتلة التي سجلها لإذاعات السعودية والإمارات، وشهد عام 1984، أي قبل عام من وفاته، اختياره نائبًا لنقيب نقابة القراء، في نفس عام إنشائها.