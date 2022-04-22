نص خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف: العشر الأواخر وفقه الأولويات

يبحث الكثيرون عن خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف، والتي تأتي بعنوان: «العشر الأواخر وفقه الأولويات في واقعنا المعاصر».

وجاء نص في خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف: «سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين».

خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف

وتابعت خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف: «فإن من رحمة الله تعالى بعباده أن جعل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك موسما لمضاعفة الحسنات، واستباق الخيرات؛ إذ النفوس تنشط عند قرب النهاية، وقد كان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يحسن اغتنام تلك الأوقات الفاضلة، حيث تقول السيدة عائشة (رضي الله عنها): كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وتقول (رضي الله عنها): كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا دخل العشر، أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجد وشد المئزر ومن حسن التأسي بنبينا (صلى الله عليه وسلم) إحياء ليل العشر الأواخر من رمضان بالصلاة، وقراءة القرآن، والذكر، والاستغفار، والإنفاق في وجوه الخير، وهذا دأب الصالحين، وعبادة المتقين».

تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، من رمضان

واستدلت خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف بما جاء نبينا (صلى الله عليه وسلم): «عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ، ومطردة للداء عن الجسد، وإذا كان رمضان هو شهر العتق من النار، وما من ليلة من لياليه إلا الله فيها عتقاء من النار، فإن ذلك أرجى وأوكد في هذه العشر، وإذا كان ربنا يغفر للمستغفرين بالأسحار، فإن هذه الرحمة وهذه المغفرة أرجى في هذه العشر، لاشتمالها على ليلة كرمها الله وشرفها على سائر الليالي، ألا وهي القدر، حيث يقول نبينا: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، من رمضان».