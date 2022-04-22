نقيب الزراعيين يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة ويشيد بدور الشرطة

بعث الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن المصريين مسلمين ومسيحيين نسيج واحد داخل وطن واحد، حيث لا فرق بين مسلم ومسيحي وأن الهلال مع الصليب سيظلان يرفرفان فى الأفق بكل محبة وخير وسلام، لأن تلاحم الأمة المصرية الداعم الأول للقيادة السياسية لتحقيق الاستقرار.

المسلمون والمسيحيون نسيج واحد داخل وطن واحد

وأهدى «خليفة»، في نص برقيته بالنيابة عن مجلس نقابة المهن الزراعية وجموع الزراعيين، قداسة البابا تواضروس أصدق العبارات وأجمل التهاني بمناسبة عيد القيامة المجيد وأن يعيده الله عليهم وعلى الإخوة الأقباط بموفور الصحة والعافية، وعلى جميع شعبنا المصري العظيم بالخير واليمن والبركات.

نشر تعاليم التسامح الرافض للمغالاة والتطرف

وأعرب نقيب الزراعيين عن تقديره لقداسة البابا تواضروس ودور الكنيسة المصرية في نشر تعاليم التسامح الرافض للمغالاة والتطرف، متمنيًا له وللكنيسة المصرية كل التوفيق والتقدم والازدهار، مشيرًا إلى أن تكاتف المصريين بكل طوائفهم هو الذي أنقذ البلاد والعباد من المؤامرات التي تتعرض لها المنطقة وكان طوق النجاة لنهضة الدولة المصرية.

وأشار نقيب الزراعيين إلى أن لحمة أبناء الوطن هي ظهير الاستقرار وتشكل دعمًا كبيرًا للقيادة السياسية وللدولة المصرية، وتُعد أحد عناصر النهوض بمصر لبناء مستقبل أفضل يعتمد على أبناء الوطن، مشيدًا بدور أجهزة الشرطة المصرية ووزارة الداخلية في تأمين احتفالات الإخوة الأقباط.