وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس بالعيد: التاريخ يشهد على جوهر وأصالة الشعب

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة 2022، قال فيها: «يسرني بمناسبة عيد القيامة المجيد أن أعرب لغبطتكم عن خالص التهاني وصادق الأمنيات».

وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس بالعيد

وأضاف وزير الداخلية: «إنّنا في ظلال هذه المناسبة الغراء تتهادى إلى أذهاننا قيم العطاء والفداء، وتتجلى أمامنا حقائق التاريخ شاهدةً على جوهر وأصالة شعب عظيم، تتآلف شرائحه في نسيج واحد متآزر على مر العصور، كان وسيظل دافعا لمؤسسات الدولة المصرية العريقة لبذل المزيد من العزم على مواصلة التضحيات، لتبقى راية الكنانة في العلياء».

تهنئة طائفة الأقباط الكاثوليك بالعيد

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك، بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية، جاء بها: «بمناسبة عيد القيامة المجيد أود أن أؤكد لكم وطائفة الأقباط الكاثوليك، عن مكنون اعتزازي وعظيم أمنياتي، راجيا استمرار مأمول التواصل والترابط بين النسيج الوطني المصري، لنستكمل في تلاحم تعجز عن وصفه الكلمات، مسيرة وطن تعطرت أرضه بخطوات الأنبياء وجسد للإنسانية على مر التاريخ قيم السمو والحضارة والنماء».

تهنئة الأقباط الإنجيلية

وبعث اللواء محمود توفيق، برقية تهنئة للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية، جاء بها: «بمناسبة عيد القيامة المجيد، أود أن أؤكد لكم والطائفة الإنجيلية بأنّ التاريخ سيظل أبدا شاهدا على أرض طاب ثراها بدماء الفداء وقدستها خطى الأنبياء، تشابكت فيها أيادينا وحدة وقوة لا تفرقنا مكائد، ولا تضعفنا شدائد، أدام الله علينا نعمة الأمن والوطن المستقر، ودائما مصرنا الغالية في رفعة وازدهار ونماء».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين، وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، جاء بها: «بمشاعر تفيض بالمحبة والسلام يطيب لي أن أبعث إلى الأخوة والأبناء المسيحيين في هيئة الشرطة من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين وزملائكم في مأموريات حفظ السلام، بأصدق التمنيات في مناسبة عيد القيامة المجيد».

وتابع: «وإنّني لعلى يقين من أنّ القيم العظيمة التي نستقيها من تلك المناسبة الجليلة، ستكون دافعا لكم لمواجهة التحديات في تلك المرحلة التي نستهدف فيها مواصلة الارتقاء والبناء من أجل رفعة وازدهار وطن عزيز طاب ثراه بدماء الفداء وقدسته خُطى الأنبياء، حفظ الله مصر وألبسها رداء السكينة والأمن، وجعل دوما إرادتنا على قوى الشر غالبة ولرفعة مصرنا الغالية حاضرة ونافذة».