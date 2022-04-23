أمل أخير لـ طلاب ثانوية عامة أمام «الإدارية العليا» بعد رفض إعادة تصحيح أوراقهم

أصدرت محكمة مجلس الدولة الأحد الماضي، نحو 100 حكم، تضمنت جميعها رفض طلبات إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة، ما جعل الكثير من أولياء أمور هؤلاء الطلاب، أو غيرهم من المهتمين بالأمر يطرحون العديد من التساؤلات، وضعناها أمام محامي الطلاب عمرو عبد السلام، الذي كشف عن عدة مفاجآت.

وقال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حكم محكمة القضاء الاداري الصادر الأحد الماضي، ليس حكما نهائيا، بل هو حكم أول درجة، ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

محامي طلاب الثانوية سنطعن أمام العليا

وأضاف «عبد السلام»، أنه سيرفع طعونا أمام المحكمة الادارية العليا، على هذه الأحكام، لافتاً إلى أنه طعن بالتزوير على كراسات الإجابة والاسئلة، التي قُدمت في محكمة أول درجة.

وطمأن عبد السلام أولياء الأمور والطلاب، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لإنجاز القضايا امام المحكمة الإدارية العليا، حفاظا على مستقبل الطلاب التعليمي.

إجراءات الطعن

واستكمل المحامي، أنه يجب أن يننظر أولاً 30 يوما، حتى يطلع على أسباب الحكم، تمهيدا لتجهيز الطعن اللازم لإيداعه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وعن إجراءات الطعن أمام الإدارية العليا، قال المحامي إنه يمكن أن يجملها في الخطوات الآتية:

- يجب تجهيز عريضة الطعن بعد صدور الحكم والانتظار حتي خروجه من نسخ الأحكام.

- المحامي الذي يقوم بالتوقيع على طعن الإدارية العليا، يجب أن يكون محامي بالنقض، ومقبول أمامها للمرافعة.

- حافظة مستندات مدون عليها أسماء الخصوم والمحكمة المرفوعة أمامها.

- دمغة فئة 100 جنيه.

- حكم أول درجة المطعون عليه.

- صورة من كارنيه محامي نقض.

- صورة بطاقة المدعي.

واستكمل، وبعد استيفاء الأوراق، يقوم المحامي بأخذ الطعن وتقدير رسوم عليه، ومن ثم دفع الرسوم، وإيداعها في جدول المحكمة الإدارية العليا، ثم يقوم بإعلان الخصوم، ومن ثم ينتظر من 15 يوما إلى شهر، ويتوجه لسكرتير الدائرة لمعرفة موعد الجلسة.