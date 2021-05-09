اليوم.. القضاء الإدارى ينظر دعوى تُطالب بوقف أعمال محمد السبكي

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من سمير صبري المحام، والتي طالب فيها بوقف أعمال المنتج محمد السبكي ونشاط شركته.

كان سمير صبري، المحامي بالنقض، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد شركة السبكى للإنتاج الفنى ووزير الإعلام بصفته، طالب فيها بوقف أعمال المنتج محمد السبكى وشركته.

وقال صبري في دعواه: «أنه ظهر خلال الفترة الأخيرة العديد من الأفلام التي جعلت ظاهرة «البلطجة» بطولة، وأظهرت البلطجي في دور البطل، مضيفا «أنتجت السينما العديد من الأفلام التي تجسد دمار الأخلاق والجنس والمخدرات، مثل عبده موتة، وقلب الأسد، والألماني، وغيرها من الأفلام التي لا تخلو من المشاهد الجنسية مثل «حلاوة روح».

واستطرد: «أنه ارتبطت بهذه النوعية من الأفلام بالشركة المطعون ضدها الأولى والتى يرأسها المنتج محمد السبكي، كما يربط الكثير من النقاد بين هذه الأعمال وما يحدث بالشارع من عنف وجرائم وفساد أخلاق».

وأشارت الدعوى إلى أن امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار بوقف أعمال المنتج محمد السبكي وشركته يعد قرارًا سلبيًا من جهة الإدارة، حيث حرص المشرع على إباحة الطعن في القرارات السلبية شأنها في ذلك شأن القرارات الإيجابية، حيث طالبت الدعوى بوقف وإلغاء القرار السلبي بامتناع المطعون ضده الثاني وزير الإعلام عن إصدار قرار بوقف أعمال المنتج محمد السبكي وشركته مع ما يترتب على ذلك من آثار».