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ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد في قندوز الأفغانية إلى 33 قتيلا و43 مصابا

كتب:

محمد أيمن سالم
06:17 م | الجمعة 22 أبريل 2022
ارشيفية

ارشيفية

نشر «سكاي نيوز»، في خبر عاجل منذ قليل، أنباء عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار بمسجد في قندوز الأفغانية إلى 33 قتيلا و43 مصابا. 

وأكدت حركة «طالبان»، وفقا لوكالة «آماج نيوز» الأفغانية، أن الانفجار الذي دوى اليوم أثناء صلاة الجمعة في مسجد مولوي سكندر بمنطقة إمام صاحب في ولاية قندوز شرق البلاد، خلف 33 قتيلا و43 جريحا.

مصر تدين التفجيرات

وأعربت مصر عن بالغ إدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدرسة ومركزًا تعليميًا بالعاصمة كابول بأفغانستان مؤخرًا، فضلاً عن مسجد بمدينة مزار شريف وآخر بمدينة قندوز اليوم، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

وتقدمت مصر بخالص التعازي إلى أفغانستان، وأُسر ضحايا تلك العمليات الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

القاهرة تطالب بمكافحة ظاهرة الإرهاب

وأكدت مصر مجددًا أهمية تضافر كل الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكل أشكالها وصورها.

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بقلم محمد أيمن سالم