دول أرسلت قوات إضافية إلى افغانستان بعد سيطرة حركة طالبان «فيديو»

فرضت حركة طالبان الأفغانية المسلحة، سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول، بعد نحو 20 عاما من إطاحة الولايات المتحدة الأمريكية بحكم الحركة المتشددة عام 2001، وتحديدا في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، ما أدى إلى أن ترسل بعض الدول، قوات إضافية لأفغانستان التي سيطرت عليها طالبان.

الدفاع البريطانية: سنرسل 200 جندي إضافي للمساعدة في عمليات الإجلاء

بدورها أكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن المملكة المتحدة سترسل 200 جندي إضافي للمساعدة في عمليات الإجلاء عبر مطار كابول الدولي وقالت الوزارة البريطانية إنه «سيكون هناك قريبا 900 جندي بريطاني على الأرض».

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، أن عددا صغيرا من طائرات سلاح الجو الملكي، يتم تحويلها أيضا من عمليات أخرى للمساعدة في هذه المهمة، بحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان صدر عن البيت الأبيض، يفيد نشر 5 آلاف جندي إضافي في أفغانستان للمساعدة في تحقيق انسحاب منظم وآمن لجنود الجيش الأمريكي وللحلفاء والمترجمين الأفغان.

واتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن في الوقت نفسه عدة إجراءات تهدف إلى توجيه مجمع الاستخبارات الأمريكي لضمان المحافظة على القدرة واليقظة لمواجهة التهديدات الإرهابية المستقبلية من أفغانستان، بحسب قناة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأضافت القناة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كلف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بمهمة دعم الرئيس الأفغاني أشرف غني، ونقل رسالة لحركة طالبان الأفغانية المسلحة أن أي عمل من جانبهم على الأرض في أفغانستان، يعرض الأفراد الأمريكيين أو المهام الأمريكية هناك للخطر، سوف يقابَل برد عسكري أمريكي سريع وقوي.

وتابعت قناة «سي إن إن» الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كلّف أيضا السفيرة الأمريكية تريسي جاكوبسون بالتعامل مع طالبي الهجرة الأفغان وحلفاء أفغان آخرين.