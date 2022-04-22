«نيوتاوي» مشروع تخرج بـ«إعلام القاهرة» للترويج لـ«الجمهورية الجديدة»

حرص عدد من طلاب الفرقة الرابعة، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، على إعداد مشروع تخرج تحت عنوان «نيوتاوي» بهدف دعم وترويج النهضة العمرانية بمصر في السنوات الأخيرة، ومدى أهمية قيام الدولة بنهضة عمرانية في أنحاء مصر، وإقامة جمهورية جديدة في ظل رؤية مصر 2030.

وأوضح الطلاب أن مصطلح «نيوتاوي» ينقسم إلى مصطلحين: «نيو» وتعني جديد في اللغة الإنجليزية، و«تاوي» وتعني أرض الشمال والجنوب في اللغة المصرية القديمة، من هنا جاء مصطلح نيوتاوي، وهو الأقرب في معناه إلى الجمهورية الجديدة.

20 طالبا وطالبة في مشروع التخرج

يذكر أن نيوتاوي هو مشروع تخرج يشترك فيه 20 طالبا وطالبة، من كلية الإعلام بجامعة القاهرة قسم العلاقات العامة والإعلان، وأن سبب اختيار هذا الموضوع هو تركيز الدولة على إحداث نهضة عمرانية في أنحاء مصر، والعمل على بناء المدن الجديدة، والطرق والكباري، وإدخال وسائل مواصلات حديثة لينعم بها المصريون في جمهوريتهم الجديدة.

فكان لا بد كطلبة بكلية الإعلام الاشتراك، ولو بطريقة غير مباشرة في دعم هذه النهضة ومحاولة الترويج لها وقوفا بجانب الدولة وإيمانا بكل ما تم إنجازه في السنوات الأخيرة بمصر.

النهضة العمرانية

وأكد الطلاب أن الحملة تهدف إلى اظهار أهمية النهضة العمرانية التي تقوم بها مصر كي تصبح في ركاب الدول المتقدمة، وتُقدم للعالم جمهورية جديدة تليق بالمصريين، والعيش في مستوي لا يقل عن شعوب الدول المتقدمة، ووضع مصر في مكانة تليق بحضارتها وتاريخها.

ولفت الطلاب إلى أن الحملة تركز أيضًا، على أن ما يحدث في مصر في السنوات الحالية ما هو إلا امتداد لعظمة وحضارة الأجداد، وأنهم يسيرون على خطاهم لكتابة التاريخ مرة أخرى، ووضع مصر في مكانتها التي كانت تعيشها على مر العصور، حيث يستخدمون شعار «شهادة ميلاد بخُطى الأجداد»، في إشارة إلى أن النهضة العمرانية والجمهورية الجديدة هي بمثابة شهادة ميلاد تكتبها الدولة من جديد لاستعادة عصر النهضة والقوة الذي كانت تعيشه في عهد المصريين القدماء.

كما تتحدث الحملة أيضا عن شبكة الطرق والنقل والمواصلات التي تم إنجازها بمصر في السنوات الأخيرة، وأكد الطلاب استكمال حملة «نيوتاوي» لنرى الجمهورية الجديدة والنهضة العمرانية بها بعيون طلبة إعلام القاهرة.