أحمد مكي يعلن موعد مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي في «الكبير أوي 6»

أعلن الفنان أحمد مكي عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، انطلاق الدورة الأولى من مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي.

ونشر مكي مقطع فيديو، وعلق عليه قائلا: «مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي في دورته الأولى قريبا».

أجواء مهرجان المزاريطة السينمائي

وظهرت أجواء المهرجان، خلال مقطع الفيديو، على غرار المهرجانات السينمائية الكبرى، كمهرجان القاهرة السينمائي، إذ جرى توصيل الفنانيين المشاركين في المهرجان، من خلال سيارة خاصة، وينزل الفنان عند الريد كاريت، ليتم استقباله من مقدمي الحفل، وهم «جوني»، الذي ظهر ببدلة رسمية، و«هجرس»، الذي ارتدى بدلة مستوردة وبنطلون جينز، والمفاجأة مربوحة، بإطلالتها المميزة التي اعتدنا عليها، إذ ارتدت فستانا يضم عدد كبير من الألوان، وتضع على رأسها تربون.

مواعيد مسلسل الكبير أوي 6

ويعرض مسلسل الكبير أوي 6، بشكل يومي في تمام الساعة الـ6:20 على شاشة قناة «ON»، ثم تعاد الحلقة في الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، بالاضافة إلى الإعادة مرة ثانية في الساعة الثانية ظهرا، بينما تعرض الحلقة في تمام الساعة الثامنة على قناة «ON دراما»، وتعاد الساعة الـ4:20 صباحا، بينما تأتي الإعادة الثانية في تمام التاسعة صباحا، بالإضافة إلى إعادة في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وتصدرت عدد من مشاهد مسلسل الكبير أوي 6 التريند منذ بداية عرضك في الموسم الرمضاني، ومن أبرز هذه المشاهد مشهد ليلة الدخلة، التي ظهرت فيها الفنانة رحمة أحمد، بعدد من الإطلالات الكوميدية، وأيضا حلقة ظهور الفنانة نرمين الفقي، التي ظهرت بشخصيتها الحقيقية كضيف شرف.