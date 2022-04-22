بيومي فؤاد: حريص على التنوع الدرامي.. ودوري في مسلسل الكبير أوي انطلاقة

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه تخرج في كلية الفنون الجميلة عام 1990، ودخل مركز الإبداع الفني من عام 2003 إلى 2006، وعمل على مسرح الدولة، وبدأ الظهور أمام المخرجين الكبار مثل «محمد ياسين، شريف عرفة، كاملة أبو ذكري»، جاء ذلك خلال حواره لبرنامج «على اللوكيشن» المذاع على راديو هيتس ومن تقديم شريف الليثي.

فؤاد: بعمل اللى بحبه وحريص على التنوع

وأضاف «فؤاد» أنه بدأ في الظهور الحقيقي أمام الجمهور المصري منذ عام 2013 في مسلسل «الكبير أوي» ودورى كان انطلاقة كبيرة، متابعا «بحب أعمل اللي بحبه، واللي الناس بتحب تروح له، ولو فضلت طول عمري أعمل دور تاني أو تالت هكون مبسوط، وكل اللي بتمناه إني في السنة الواحدة أعمل تنوع في الدراما، وكنت بعمل أكتر من مسرحية في وقت واحد، وبنزيني في رحلتي هو الصبر، أنا شخص صبور جدًا».

بيومي فؤاد: ربنا وقف جنبي وإخواتي بيدعموني

وأشار فؤاد إلى أن الله سبحانه وتعالى، وقف بجانبه في كثيرا، وإخوته دعموه أيضا «اللي بيدعمني من الوسط الفني أحمد فتحي ومحمد ثروت وكل شباب مسرح مصر».

وعن نقطة التحول له، قال كانت في أفلام «كابتن مصر، وجحيم في الهند، والحرب العالمية الثالثة»، مضيفًا أن أكثر أعماله القريبة إلى قلبه فيلم «حملة فريزر»، و مسلسليّ «موجة حارة، وخيانة عهد»، مؤكدًا أنها كانت نقلة مهمة في حياته، ومن أكثر المخرجين الذين يفضل العمل معهم، هما معتز التوني وأحمد الجندي.

واختتم الفنان بيومي فؤاد تصريحاته، قائلا: «أجمل كواليس ممكن تشوفها في حياتك مع المخرج معتز التوني، وبحب أشتغل مع الأستاذ شريف عرفة ومحمد ياسين، وأكتر ممثل نفسي أشتغل معاه الدكتور يحيي الفخراني».