الكنيسة الأسقفية تحتفل بعيد القيامة مساء اليوم في كاتدرائية الزمالك

تحتفل الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مساء اليوم بعيد القيامة، الذي يسبقه احتفال المسيحيين بـ سبت النور، وهو يوم يحتفل فيه بذكرى صلب المسيح بحسب العقيدة الكنسية، وذلك بعد محاكمته وصلبه، ووضعه في قبر لمدة 3 أيام، بعد رحلة من التعذيب والمعاناة.

سامي فوزي يترأس قداس العيد

وأوضح المركز الإعلامي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في بيان له، أن احتفالات عيد الميلاد المجيد ستقام اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، ويترأس قداس العيد، الدكتور سامي فوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، كما يحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية والوزراء، وتحظر الكنيسة الدخول بدون الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية.

مناسبة سبت النور

ويعد اليوم السبت هو السابع من أسبوع الآلام، والذي يحتفل فيه المسيحيون وفقا لمعتقدهم، بذكرى دخول المسيح القدس، وصلبه وموته، ثم قيامه من الأموات في يوم أحد القيامة، ويعد أسبوع الآلام هو أقدس 7 أيام في الديانة المسيحية، إذ تعد الأيام الأخيرة للسيد المسيح على الأرض، بحسب بيان الكنيسة.

وواصلت الكنيسة في بيانها: «تعد مناسبة سبت النور احتفالا بنزول السيد المسيح بعد موته على الصليب يوم الجمعة عصرًا إلى الجحيم لِيَطرَح الشيطان خارجًا ويُقيِّده، ويُحرِّر أرواح الأبرار اللى رقدوا على رجائه ويُدخِلهم إلى الفردوس»، وذلك بحسب الكتاب المقدس.