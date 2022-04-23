محمد الشناوي: مشوار الأهلي للحفاظ على دوري الأبطال صعب

قدم محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلي، التهنئة إلى زملائه اللاعبين، إضافة إلى الجهاز الفني، وجماهير الفريق الأحمر، عقب خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تجاوز عقبة الرجاء المغربي، بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، ليصعد المارد الأحمر لمواجهة وفاق سطيف الجزائري.

وشدد «الشناوي»، على أنه وزملاءه يعرفون جيدًا قيمة هذا الصعود، لذلك الجميع سيفرح اليوم، وبداية من الغد سيبدأ الجميع بالنظر للأمام، سواء في المنافسة المحلية أو الأفريقية التي يواجهها الفريق في الفترة المقبلة.

تحدث الشناوي عن مباراة الرجاء، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، قائلاً: إن تركيز اللاعبين ومعدنهم الحقيقي، يظهر في المناسبات الكبرى، وهو ما ظهر خلال اللقاء.

وأشار إلى أن المشوار لا يزال صعبًا في طريق الأهلي نحو المنافسة على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويحتاج إلى مزيد من التركيز.

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