طارق الشناوى: عودة الغائبين قرار صائب وليس هناك سن للإبداع

قال الناقد طارق الشناوى إن قيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإعادة كبار نجوم الفن فى دراما رمضان 2022، مثل فادية عبدالغنى وتوفيق عبدالحميد والمخرج عمرو عرفة وغيرهم سيعيد للدراما رونقها.

وأكد «الشناوى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا القرار صائب وموفّق من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى تدعم الفن والفنانين بشكل كبير، لأنه من المهم أن تتّسع الدائرة للجميع، ودراما التليفزيون دراما عائلية، لذلك لا يمكن إقصاء جيل بأكمله بسبب مرحلة عمرية يعيشونها، موضحاً أن الأهم هو أن يحدّث كل شخص فى موقعه من أدواته ويطور نفسه، سواء كان فناناً أو مخرجاً أو حتى مؤلفاً، حتى يتمكن من العودة مجدداً فى كامل لياقته، دون أن يشعر الجمهور بأنه غاب لسنوات طويلة.

وعن عودة الثنائى توفيق عبدالحميد وفادية عبدالغنى، قال إن الفنانين الذين يمتلكون موهبة مثلهم يكونون قادرين على الحفاظ على كامل لياقتهم، وعندما يعودون إلى الشاشة مجدداً يُحقّقون النجاح وأتمنى أن يكونوا بالفعل فى ذروة لياقتهم.

وعن عودة المخرج عمرو عرفة إلى الدراما بعد غياب، أضاف «الشناوى» أن عمرو من المخرجين المقلين فى الدراما التليفزيونية وموجود دائماً فى السينما، ولكنه مخرج موهوب للغاية ووجوده فى الموسم الرمضانى يبشر بالخير، مشيراً إلى أنه لا يجد تصنيفاً عمرياً للإبداع إطلاقاً، فهناك صغار وغير موهوبين، وليست لديهم لياقة على الإطلاق، وهناك كبار ومحتفظون بموهبتهم وكامل لياقتهم، ومنهم على سبيل المثال كان الموسيقار محمد عبدالوهاب الذى رحل وهو لا يزال فى قمة الإبداع، وكذلك أديب نوبل نجيب محفوظ.