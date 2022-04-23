رياض القصبجي.. «الشاويش عطية» أيقونة الكوميديا

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير رياض القصبجي، الشهير بـ «الشاويش عطية»، والذي ارتبط بسلسلة أفلام إسماعيل ياسين ليكون اسمه الأشهر والراسخ في ذاكرة الملايين وذاكرة السينما المصرية، محطات متعددة في حياة «الشاويش عطية» نستعرضها في السطور التالية.

رياض القصبجي أيقونة الكوميديا

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبوزيد، اليوم السبت، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قوتنا الناعمة.. رياض القصبجي أيقونة الكوميديا».

وجه محبب رغم ما يظهر عليه من قسوة، ارتبط بسلسلة أفلام إسماعيل ياسين حتى سار اسمه الأشهر والراسخ في ذاكرة الملايين «الشاويش عطية» أيقونة الكوميديا رياض القصبجي، الذي تحل ذكرى وفاته اليوم.

نشأته وحياته قبل عالم الفن

ولد رياض محمود حسن القصبجي في 13 سبتمبر عام 1903 بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج، ولم يحلم ذات يوم بالشهرة أو الوقوف أمام الكاميرا وشأن الكثير من الناس، كان يتمنى العمل في وظيفة حكومية يستطيع من خلالها مواجهة ظروف الحياة، وبالفعل التحق بالعمل «كومسري» في هيئة السكك الحديدية وكان يشعر بالرضا عن حاله حتى نصحه أصدقاءه بالالتحاق بفرق التمثيل.

أول فيلم شارك به

شارك «القصبجي» في 179 فيلما، وكان أول أعماله فيلم «اليد السوداء» عام 1936، وجاء العمل الثاني والثالث في العام التالي بعد بدايته الفنية بفيلمي «سر الدكتور إبراهيم» و«سلامة في خير» عام 1937، ثم «التلغراف» و«بحبح باشا» رابع وخامس أفلامه ثم فيلم «الشاويش عطية» عام 1938.