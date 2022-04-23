والد روان الحسيني: أشقاء المتهم بقتل ابنتي اعتدوا علينا ونطالب بحمايتنا

كشف محمد الحسيني، والد الطالبة الراحلة روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي في محافظة كفر الشيخ، أن أشقاء قاتل ابنته اعتدوا على أسرته عقب إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية، وحاولوا ضربهم وقذفهم بالحجارة.

وقال والد روان الحسيني، لـ«الوطن»، إن قرار المحكمة بإحالة أوراق القاتل للمفتي بردت النار في قلوبهم، وإنه يتمنى أن يتم تنفيذ حكم الإعدام في القاتل ليكون عبرة لغيره، مضيفا أن قضاء مصر العادل اقتص لـ«روان» وغيرها من الضحايا الذين يقعون ضحية هذه الجرائم الآثمة التي تحرمها كل الأديان السماوية.

والد روان الحسيني: أصدقاؤها ختموا القرآن على روحها

وأضاف والد روان الحسيني، إن أصدقائها أتموا لها قراءة القرآن «ختمة» أكثر من مرة، وأقاموا حفلا لتأبينها عقب إحالة المتهم بقتلها للمفتي «كل يوم ناس منعرفهاش بتعمل عمرة لروان، وأصحابها بيختموا القرآن صدقة على روحها، بنتي كانت محبوبة من ناس كتير يعرفوها وميعرفوهاش، القضية والجريمة بشعة بكل المقاييس».

وتابع: «روان الحسيني بنتي اتخطفت مني وهي في ريعان شبابها، كانت أجمل حاجة عندي في حياتي، والقاتل قتلها في لمح البصر وحرمني من أحسن حاجة في حياتي، وكان أهله عاوزين يضربونا واعتدوا علينا أمام المحكمة وقذفونا بالحجارة، وقوات الشرطة أنقذتنا وقبضت على شقيقه ووالده».

والد روان الحسيني يطلب حمايته وأسرته

وطالب والد روان الحسيني، بتوفير الحماية اللازمة لأسرته، «أنا بطلب حماية لأسرتي حتى جلسة النطق بالحكم في شهر مايو المقبل، والدة المتهم وأخته كانوا بيحدفونا بالطوب أمام المحكمة، والله أعلم ممكن يعملوا إيه».

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوة برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد الميداني، قد أحالت أوراق إبراهيم إبراهيم معوض، 27 عاما سائق تروسيكل، والمتهم بقتل روان الحسيني، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.