قاتل روان الحسيني خلال جلسة محاكمته: «مكنش قصدي أموتها كنت هسرق بس»

بثبات غير عادي وعدم إبداء الندم على فعلته التي حرمتها كافة الأديان السماوية، وقف «إبراهيم إبراهيم معوض»، 27 عامًا، سائق تروسيكل، قاتل روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي في محافظة كفر الشيخ، داخل قفص حديدي خلال أولى جلسات محاكمته بمحكمة جنايات فوه، في أول ظهور له منذ القبض عليه.

قاتل روان الحسيني يظهر بسبحة في يديه

سبحة في يده وتيشيرت رصاصي في أبيض ارتداه قاتل روان الحسيني، فضلا عن عدم إظهار أي مشاعر للندم، تلك كانت مشاهد محاكمة المتهم أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوه، في الوقت الذي امتلأت أعين والد روان بالدموع وبكى بحرقة داخل القاعة ما أبكى بعض الحضور، ليفاجئ المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة القاتل، قائلا: «يا إبراهيم أنت قتلت روان الحسيني؟»؛ ليرد القاتل: «مكنش قصدي أقتلها، كنت عاوز فلوس بس».

دفاع قاتل روان الحسيني يطالب ببراءته

ومن جانبه، طالب دفاع قاتل روان الحسيني ببراءته مفندا أسباب طلبه ومن بينها عدم قصده قتل المجني عليها، قائلا: «لو كان عاوز يقتلها، اتصل على أمها ليه وقالها إلحقي بنتك، هو مكنش قاصد يقتل، وكان حريص على محاولة إنقاذ البنت من خلال الإجابة على اتصالات أهلها أكثر من مرة، عشان كدة بقول إنه مكنش قصده يقتل ومقتلش، وتقرير الصفة التشريعية قال روان الحسيني ماتت باسفيكسيا الخنق».

وترافع دفاع قاتل روان الحسيني أمام هيئة المحكمة لنحو ساعة كاملة شرح خلالها تفاصيل الجريمة، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك ترصد ولا عمد في قتل روان، مقدما التعازي لأهلها: «بقدم التعازي لأهل بنتنا روان ربنا يرحمها، بس بدفع ببطلان بعض الإجراءات وهناك دوافع كثيرة تدل على أن موكلي لم ينتوي قتل روان الحسيني».

قاتل روان الحسيني متهما في 20 قضية

يذكر أن إبراهيم إبراهيم معوض، قاتل روان الحسيني لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، مسجل خطر ومتهما في 20 قضية متنوعة ما بين سرقات ومخدرات وهتم عرض وخطف أنثى، وفقا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة به.

وتعقب قاتل روان الحسيني، في 17 يناير الماضي، لاعبة كرة السرعة خلال سيرها في الشارع وذهابها إلى منزل خالتها بمدينة دسوق، واستغل ظلام مدخل العمارة ولحق بها وهددها بمطواه بأن تصعد معه لأعلى سطح العمارة، وهناك سرق هاتفها المحمول وقرطها الذهبي و50 جنيها، ثم خنقها بالطرحة الخاصة بها خلال محاولتها الهرب منه، لتلقى ربها.