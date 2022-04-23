«بحوث الفلزات» ينظم دورات تدريبية للمهندسين في مجال السبائك والمعادن

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، حول تنظيم دورات تدريبية فى إطار جهود التعاون بين المركز ووزارة الإنتاج الحربي؛ لرفع كفاءة وزيادة قدرات مهندسي الشركات الصناعية في مصر.

وأفاد التقرير، قيام مركز التدريب لتنمية الموارد البشرية التابع لمركز بحوث وتطوير الفلزات بتنظيم دورة تدريبية بعنوان «تصميم اسطمبات طرق على الساخن والكبس والسحب لسبائك النحاس والألومنيوم»، وأخرى بعنوان «المعالجات الحرارية للمعادن والسبائك غير الحديدية»؛ بهدف إكساب المهندسين المشاركين بالبرنامج التدريبي المهارات، والأساسيات العلمية، والخبرة العملية فى مجال الدورة.

تفاصيل البرنامج التدريبي للمهندسين

وتطرق برنامج «تصميم اسطمبات طرق على الساخن والكبس والسحب لسبائك النحاس والألومنيوم» لعمليات التشكيل الميكانيكي للسبائك على البارد والساخن ونوعيات صلب اسطمبات الطرق، والأسس العلمية لعمليات الطرق المُختلفة وأنواعها، والتحليل الرقمي، وحساب قوى الطرق، وكذلك تأثير عمليات الطرق على البنية الميكروسكوبية، والإجهادات الداخلية.

كما تطرق البرنامج التدريبي لدراسة العيوب الناجمة عن عمليات الطرق، والأسس العلمية لعمليات البثق المُختلفة، ونوعياته، وتأثيره على البنية الميكروسكوبية، والإجهادات الداخلية، وأسس تصميم اسطمبات البثق المختلفة، وذلك بإشراف د. إيمان الشناوى رئيس قسم التشكيل اللدن.

وتناول البرنامج التدريبي «المعالجات الحرارية للمعادن والسبائك الغير حديدية» أنواع السبائك غير الحديدية وتاريخ تصنيعها، والهيكل البللورى للسبائك، والبنية المجهرية، والروابط وعيوب المواد، ومخططات الاتزان الحراري.

وعرض البرنامج للمتدربين مُقدمة عن أنواع المعالجات الحرارية وعيوبها، والعوامل المؤثرة عليها، وكذلك أنواع وخواص سبائك الألومنيوم، والماغنسيوم، والنحاس، وتطبيقاتهم واستخداماتهم، والمعالجات الحرارية للسبائك غير الحديدية والأفران المستخدمة، والمعالجات الحرارية الميكانيكية لأنواع السبائك المختلفة.

وصمم البرنامج التدريبي الدكتور ناجي عبدالعظيم رئيس قسم السبائك غير الحديدية، وأشرف على الدورة الدكتورة الزهراء محمد البرادعي، الأستاذ بقسم السبائك غير الحديدية.

إعداد كوادر هندسية مدربة

كما نظم المركز دورة تدريبية بعنوان «المعاملات السطحية للحماية من التآكل»، بمشاركة معهد تكنولوجيا الفلزات، واستهدف البرنامج التدريبى إعداد كوادر هندسية مدربة، وإكساب المتدربين الأساسيات العملية فى مجال طرق الطلاء المختلفة وحماية الأسطح من التآكل. وقام بتصميم البرنامج التدريبي والإشراف عليه الدكتور مأمون عبد الحميد رئيس قسم معالجة وحماية السطوح بالمركز.

جدير بالذكر، أن مركز التدريب لتنمية الموارد البشرية هو أحد المراكز المُتخصصة على المستوى القومي فى المجال الإداري والفني، ومُعتمد بمركز بحوث وتطوير الفلزات.