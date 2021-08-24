وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مركز بحوث وتطوير الفلزات

عقد مجلس إدارة مركز بحوث وتطوير الفلزات، اجتماعه الدوري، أمس الإثنين، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور وليد الزواوي، أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتور عماد عويس رئيس المركز، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع بحسب بيان الوزارة، أكد الوزير اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية دور المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة في دعم البحث العلمي بمصر.

تمويل 61 مشروعا داخليا من ميزانية المركز لعام 2020 – 2021

ومن جانبه، استعرض الدكتور عماد عويس، المشروعات التعاقدية الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وصناديق وزارة البحث العلمي، والمشروعات الداخلية بالمركز، مشيرا إلى الموافقة على تمويل 61 مشروعا داخليا من ميزانية المركز لعام 2020 – 2021 موزعة على الشعب الأربع بالمركز (الفلزات ـ المواد المتقدمة ـ الخامات ـ التصنيع)، وتوقيع 3 اتفاقيات دولية جديدة بين المركز، ومعهد التكنولوجيا النظيفة بجامعة يونجنام – كوريا الجنوبية، وكلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة جومو كينياتا للزراعة والتكنولوجيا - نيروبي – جمهورية كينيا، والجامعة الكازاخية البحثية التكنولوجية ( ساتبايفا ) بكازاخستان.

دورات لرفع القدرات الفنية لأعضاء هيئة البحوث والأخصائيين الفنيين

وفي مجال التدريب، جرى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المركز ومركز التنمية الإدارية للتدريب، كما جرى رفع القدرات الفنية لأعضاء هيئة البحوث والأخصائيين الفنيين، وتنظيم دورات تدريبية حول عمليات البحث عن براءات الاختراع، والاتصال البحثي لمبرمج الاتصال العلمي، وتنظيم دورة تدريبية في مجال هندسة علم المواد، بهدف رفع كفاءة المهندسين في تخصصاتهم، والتعرف على أحدث التطورات العلمية بها.

كما تم تنظيم العديد من الندوات، منها: ندوة «تعميق التصنيع المحلي في مجال الصناعات المنزلية» وورشة عمل بعنوان «التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا في مجال تعميق التصنيع المحلي بالمنتجات المعدنية في الصناعة المصرية»، وورشة عمل عن المواد المتقدمة ودورها في التنمية المستدامة، كما شارك المركز في ورشة عمل بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST، فضلاً عن تسجيل برءاة اختراع للدكتور إبراهيم غياض تحت عنوان «جهاز محمول لتوليد هيبوكلوريت الصوديوم (الكلور السائل)»

ووافق المجلس على إنشاء قسم البطاريات بحضانة شعبة المواد المتقدمة، كما وافق على إضافة تخصص المناجم إلي قسم التقييم والتوصيف مع تعديل الاسم إلى «مناجم وتقييم الخامات»، وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشؤون أعضاء هيئة البحوث كالترقيات والتعيينات.