القباج: نتصدي لمحاولات استغلال العمل الأهلي في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرقابة على تمويل مؤسسات العمل الأهلي يشمل التصدي لأي محاولات لاستخدام التمويل في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وقالت خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم: الجهات الرقابية تتابع الأمر بدقة ومصادر التمويل محكومة والترخيص للجمعيات الاهلية يتم قبل جمع الأموال.

القباج: الجمعيات ساهمت في دعم الدولة خلال الأزمات

وأشارت الدكتورة نيفين القباج إلى أن جمع التبرعات أو الحصول على تمويل يتم وفقا للقانون، ويتم التحقق من صرف الأموال في الغرض المخصص لها وتقديم كشف حساب أيضا بأوجه الانفاق وتسجيل بيانات المستفيدين للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من خلال الرقمنة التي ساعدت على الحصر توفر البيانات.

ولفتت القباج إلى أهمية النظر برؤية مشرقة لعمل الجمعيات خاصة أنها ساهمت في دعم الدولة في ظل الازمات سواء خلال جائحة كورونا أو غيرها، كما ضخت مساعدات في مجالات عدة في التعليم والحماية الاجتماعية وغيرها من المجالات، موضحة أن الخدمات لم تعد توزع فقط بشكل مركزي على النطاق الجغرافي إنما أصبح التمويل والمساعدات تصل للمحافظات وليس القاهرة فقط.

وزيرة التضامن: الجمعيات أنفقت 2 مليار جنيه عام 2021

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن أكبر تمويل أنفقته الجمعيات كان عام 2021 على الخدمات الصحية ومواجهة كورونا، ووصل إلى 2 مليار جنيه من منظمات العمل الأهلي بالتنسيق مع الوزارة.

وأضافت أن وزارة التضامن لديها قاعدة بيانات بالمتطوعين، ومتابعة العمل الأهلي يتم وفق قواعد الشفافية والعلانية والإفصاح، وتابعت قائلة «حتى لو اتستف الورق كما قال بعض النواب يتم مساءلة الجمعيات وتتعرض الجمعيات للفحص المالي والإداري ويتم توعية العاملين بالجمعيات بآليات الحوكمة وأي مخالفات تحال للقضاء».