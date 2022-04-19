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مجلس الشيوخ يعقد جلسة عامة السبت المقبل

كتب:

محمد يوسف
04:10 م | الثلاثاء 19 أبريل 2022
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة عامة يوم السبت المقبل، لعرض طلب المناقشة العامة المقدمة من النائبة سها سعيد عبد العليم.

استيضاح سياسة الحكومة

يتضمن طلب المناقشة العامة استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات المجتمع الأهلي، وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة.

مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة

يذكر أن مجلس الشيوخ، وافق نهائيًّا الأسبوع الماضي على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والذي تتضمن ضوابط وشروط تأسيس شركات التأمين.

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