كلهم عازمين بعض.. إفطار جماعي لأهالي «صفط النور» ببني سويف (فيديو)

عقد أهالي قرية «صفط النور»، التابعة لمركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، اليوم السبت، حفل الإفطار الجماعي السنوي لأبناء القرية وضيوفها من القرى المجاورة، حيث شارك غالبية أهالي القرية في الإفطار ما بين سيدات ورجال وسط حالة من السعادة والترابط.

أطفال وشباب وسيدات «صفط النور» يشاركون في إعداد وتجهيز المائدة

حرص الشباب والأطفال والسيدات على المشاركة في إعداد طعام الإفطار الجماعي، حيث تم ذبح عجل ابتهاجاً بهذه المناسبة، خاصةً وأن قرية «صفط النور» تتميز بعاداتها وتقاليدها التي يحافظ عليها الأهالي، لخلق حالة من المحبة والتسامح والسلام الاجتماعي، التي تميز علاقة أهل هذه القرية ببعضهم البعض، لما بينهم من علاقات قرابة ونسب ومصاهرة وجيرة.

لمشاهدة لايف الوطن من الفطار الجماعي لأهالي «صفط النور»

https://fb.watch/cz_b2mV7cG/

أهالي «صفط النور» يؤدون صلاة المغرب ويتوجهون للمائدة

كما حرص أهالي القرية على أداء صلاة المغرب فى جماعة، وتناول الإفطار، وبعد ذلك تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذا الشهر الكريم، خاصةً طلاب الجامعات الذين حضروا للمشاركة في حفل الإفطار الجماعي بالقرية، وسط حالة من السعادة والبهجة على الجميع، خاصةً وأن عدد الوجبات تخطى 3 آلاف وجبة.

وتُعد قرية «صفط النور» من القرى الكبرى بمركز الفشن، جنوب بني سويف، من حيث عدد السكان، وهي غنية برجالها وعلمائها ومشايخها، وتزخر بالعلماء في شتي مجالات الحياة، فمنها القضاة والأطباء وأساتذة الجامعة ورجال العلم وغيرهم.

قرية «صفط النور» تنتظر دخول «حياة كريمة»

وينتظر أهالي القرية البدء في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، لاستكمال المرافق والخدمات بالقرية، من خلال المباردة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019، لتوفير حياة كريمة وتحقيق تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجاً في محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، والاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية، في مجال العمل التطوعي.