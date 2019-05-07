صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على إقامة 135 مائدة إفطار تحتوي على 828 ألف وجبة على مدار شهر رمضان المبارك، استمراراً لجهودها في التلاحم مع الشعب المصري ومشاركة المواطنين الاحتفال بالشهر المعظم، تتركز في المناطق الشعبية والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، لاستضافة أكبر عدد من الصائمين.

وأقامت المنطقة المركزية العسكرية 43 مائدة رمضانية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفيه والفيوم وبني سويف والمنيا، كما قام الجيش الثاني الميداني بتنظيم 30 مائدة رمضانية بمحافظات بورسعيد والدقهلية والشرقية ودمياط والإسماعيلية، وفي نطاق الجيش الثالث الميداني أقيمت 18 مائدة رمضانية بمحافظات السويس وجنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر، كما أقامت المنطقة الشمالية العسكرية 21 مائدة رمضانية بمحافظات الإسكندرية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ .

وقامت المنطقة الجنوبية العسكرية بتنظيم 18 مائدة رمضانية بمحافظات أسيوط والبحر الأحمر وقنا وأسوان وسوهاج والوادي الجديد والأقصر، كما أقامت المنطقة الغربية العسكرية خمس موائد بمحافظة مطروح، وشاركت القوات البحرية بإعداد وتجهيز مائدتين بنطاق محافظة الإسكندرية، ومائدة لقيادة قوات حرس الحدود بنطاق القاهرة الكبرى.