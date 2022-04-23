حظر فيلم doctor strange في مصر بعد منعه في دول الخليج

كشفت سينما «I Max»، عن منع عرض فيلم «doctor strange»، لما يحتويه العمل من مشاهد تؤيد المثلية الجنسية، حيث يأتي ذلك بعد أيام من الإعلان عن حظر عرض الفيلم في عدد من دول الخليج من بينها المملكة العربية السعودية السعودية والكويت وقطر.

سينما «I Max» تعلن منع فيلم «Doctor Strange»

وقال القائمون على سينما «I Max»، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الفيلم الذي كان من المقرر طرحه في السينمات المصرية يوم 6 مايو المقبل، لن يُعرض بشكلٍ نهائي، ويأتي ذلك بعد سلسلة طويلة من التأجيلات بسبب جائحة فيروس كورونا.

سبب حظر فيلم «Doctor Strange»

وتردد أن سبب حظر الجزء الثاني من فيلم «Doctor Strange» الذي يقوم ببطولته الممثل الأنجليزي بيندكت كامبرباتش، وجود شخصية مثلية جنسيا ضمن الأحداث وهي شخصية «ميس أمريكا» التي تقوم بدورها الممثلة البالغة من العمر 15 عاما، زوتشيتل جوميز.

أحداث فيلم الدكتور «سترينج»

وتدور أحداث الفيلم حول الدكتور «سترينج»، الذي يخوض رحلة إلى المجهول في الأكوان المتعددة، والعمل من إخراج سام رايمي، وبطولة بيندكت كامبرباتش، ورايتشل مكدامز، وشيواتال إيجيوفور، وليزابيث أولسن، وبنديكت وونج، وزوتشيتل جوميز، ومايكل ستولبارج.