إعلان فيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness يتخطى 17 مليون مشاهدة خلال ساعات

طرحت شركة مارفيل خلال الساعات الماضية إعلان فيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness الرسمي عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

إعلان فيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness

وحقق التريلر التشويقي لفيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness نجاحًا كبيرًا منذ طرحه عبر «يوتيوب»، وحصد مشاهدات تخطت 17 مليونا بعد ساعات فقط من طرحه.

موعد عرض فيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness

وكشف إعلان فيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness عن الموعد النهائي لطرح الفيلم في دور العرض السينمائية، المقرر أن يكون يوم 6 مايو المقبل في السينمات، بعد تأجيله لأكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.

أحداث فيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness

تدور أحداث فيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness، في إطار تشويقي أكشن بعد أحداث المنتقمون، إذ يواصل الدكتور ستيفن سترانيج أبحاثه حول حجر الزمن، لكن صديق قديم له تحول إلى عدو يسعى إلى تدمير كل ساحر على الأرض، كما يعبث بخطة سترانيج، ما يجعله يطلق العنان لشرير لا يوصف، كما تشهد النسخة الجديدة من الفيلم ظهور شخصيات جديدة، فضلًا عن ظهور شخصية دكتور سترانيج بدور الشر.

أبطال فيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness

ويشارك في بطولة فيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness: بندكت كومبرباتش، وبيندكت ونج، وراشيل ماك أدمز، وتيلدا سوينتون ومادس ميكلسن وسكوت آدكنز، ومن تأليف وإخراج سكوت ديريكسن.