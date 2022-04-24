استئناف إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء» اليوم

تواصل اليوم الدائرة الأولى (إرهاب) نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين، صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن المؤبد، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، والمتهمين فيها بإحداث العنف وإضرام النيران والشغب بمحيط مجلس الوزراء ومبنيي مجلسي الشعب والشورى، والمجمع العلمي.

إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بعد حكم غيابي

وتواصل المحكمة الجلسة في إعادة المحاكمة، للمتهمين «مينا ع. أ»، و«عبدالرحمن م»، و«محمد ع»، المحالين سابقا مع 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، ونسبت لهم النيابة العامة ارتكابهم جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنع قوات الأمن من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

نص أمر الإحالة

وذكرت النيابة العامة في قرار الإحالة، أنّ المتهمين منسوب لهم تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف وجودها في شارع الفلكي، وأنّ المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية، وبينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم لمرافعات الدفاع عن المتهمين في القضية، بحضور المحامين من أعضاء هيئة الدفاع.